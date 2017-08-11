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Самолеты ВКС РФ за неделю четыре раза поднимались на перехват иностранных воздушных судов

Армия и ОПК
11 августа, 1:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

По данным Минобороны, разведку вдоль российских границ проводили 12 летательных аппаратов других стран

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российские летчики за минувшую неделю четыре раза перехватывали иностранные воздушные суда у границ РФ, сообщается в пятницу на сайте Минобороны РФ.

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Из инфографики, опубликованной министерством, следует, что воздушную разведку вдоль российских границ вели 12 летательных аппаратов других стран.

"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - указывается в сообщении ведомства.

Минобороны также отмечает, что на минувшей неделе российские военные провели одну инспекцию на территории США в рамках Договора по сокращению вооружений. На территории РФ совместную миссию провели Великобритания и Норвегия в рамках Договора по открытому небу.

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