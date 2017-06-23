ВКС России 14 раз за неделю перехватывали зарубежные самолеты-разведчики

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России за прошедшую неделю 14 раз поднимались на перехват иностранных самолетов-разведчиков - реже, чем неделей ранее. Это следует из еженедельной инфографики Минобороны РФ, опубликованной в газете "Красная звезда".
Неделей ранее военное ведомство отчиталось о 18 перехватах.
По данным, опубликованным в издании в пятницу, у границ России за неделю было совершено 23 разведывательных полета воздушными судами семи государств. Чаще всего такие полеты проводили США - их самолеты RC-135 и беспилотники RQ-4B Global Hawk в общей сложности 10 раз приближались к российским границам.
В среду, 21 июня, МИД Швеции вызвал посла РФ в королевстве в связи с инцидентом, произошедшим над Балтикой в понедельник. Тогда истребитель Су-27 ВКС России приблизился к шведскому самолету-разведчику на расстояние, которое, как заявили в минобороны Швеции, было "крайне незначительно".
В четверг, 22 июня, к самолету Ту-154, на борту которого находился министр обороны России Сергей Шойгу, приблизился польский истребитель F-16. Он ретировался только после того, как российский истребитель, сопровождавший борт с главой Минобороны, продемонстрировал иностранному летчику свое вооружение.
Российское оборонное ведомство ранее сообщало, что будет еженедельно публиковать инфографику с ключевыми показателями деятельности Вооруженных сил в печатной и электронной версиях газеты "Красная звезда".