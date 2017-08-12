Коллекция одежды "Военторга" про Сирию стала самой популярной у гостей АрМИ под Москвой

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ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 12 августа. /ТАСС/. "Сирийская" коллекция одежды от "Военторга" стала самой популярной среди посетителей конкурсов Армейских международных игр в Подмосковье. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-центре игр.
"Наши дизайнеры выпустили новую коллекцию, созданную по мотивам участия российских Вооруженных сил в борьбе с международным терроризмом в Сирии. В линейку вошли футболки, брюки, шорты, бриджи, рубашки поло и платья", - рассказал сотрудник пресс-центра.
"На одежде, камуфлированной под пустынную местность, изображены военнослужащие Сил специальных операций, пейзажи Пальмиры и Алеппо, а также дальний бомбардировщик Ту-22М3, вписанный в пацифик", - уточнил он.
Всего, по его словам, за две недели на подмосковном полигоне Алабино было продано более 100 тыс. предметов одежды и сувениров.
Армейские игры открылись 29 июля, церемония закрытия состоится вечером 12 августа. В соревнованиях, проходивших на территории пяти государств, участвовали команды из 28 стран.