Коллекция одежды "Военторга" про Сирию стала самой популярной у гостей АрМИ под Москвой

ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 12 августа. /ТАСС/. "Сирийская" коллекция одежды от "Военторга" стала самой популярной среди посетителей конкурсов Армейских международных игр в Подмосковье. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-центре игр.

"Наши дизайнеры выпустили новую коллекцию, созданную по мотивам участия российских Вооруженных сил в борьбе с международным терроризмом в Сирии. В линейку вошли футболки, брюки, шорты, бриджи, рубашки поло и платья", - рассказал сотрудник пресс-центра.

"На одежде, камуфлированной под пустынную местность, изображены военнослужащие Сил специальных операций, пейзажи Пальмиры и Алеппо, а также дальний бомбардировщик Ту-22М3, вписанный в пацифик", - уточнил он.

Всего, по его словам, за две недели на подмосковном полигоне Алабино было продано более 100 тыс. предметов одежды и сувениров.

Армейские игры открылись 29 июля, церемония закрытия состоится вечером 12 августа. В соревнованиях, проходивших на территории пяти государств, участвовали команды из 28 стран.