Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Коллекция одежды "Военторга" про Сирию стала самой популярной у гостей АрМИ под Москвой

Армия и ОПК
12 августа, 16:36 UTC+3 ПОЛИГОН АЛАБИНО область/ 12, августа. / ТАСС

В линейку вошли футболки, брюки, шорты, бриджи, рубашки поло и платья, камуфлированные под пустынную местность

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 12 августа. /ТАСС/. "Сирийская" коллекция одежды от "Военторга" стала самой популярной среди посетителей конкурсов Армейских международных игр в Подмосковье. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-центре игр.

Смотрите также

Армейские международные игры. Досье

"Наши дизайнеры выпустили новую коллекцию, созданную по мотивам участия российских Вооруженных сил в борьбе с международным терроризмом в Сирии. В линейку вошли футболки, брюки, шорты, бриджи, рубашки поло и платья", - рассказал сотрудник пресс-центра.

"На одежде, камуфлированной под пустынную местность, изображены военнослужащие Сил специальных операций, пейзажи Пальмиры и Алеппо, а также дальний бомбардировщик Ту-22М3, вписанный в пацифик", - уточнил он.

Всего, по его словам, за две недели на подмосковном полигоне Алабино было продано более 100 тыс. предметов одежды и сувениров.

Армейские игры открылись 29 июля, церемония закрытия состоится вечером 12 августа. В соревнованиях, проходивших на территории пяти государств, участвовали команды из 28 стран.

Смотрите также

Российская команда победила в конкурсе "Морской десант" Армейских международных игр

Российские военные кинологи победили в конкурсе "Верный друг" на АрМИ-2017

Команда России заняла первое место в конкурсе Армейских игр "Авиадартс"

Россия и Китай разделили победу в конкурсе "Кубок моря" Армейских международных игр

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
АрМИ-2017
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер народный артист России Виктор Смирнов
2
В России начнут готовить военных летчиц
3
Меркель выступила против полного запрета на дизельные автомобили
4
Тулеев вернулся в Кемерово после постоперационной реабилитации в Москве
5
Очередь из фур на российско-литовской границе за сутки увеличилась до 252 машин
6
Главком ВКС России пообещал вернуть порядок в Сирию
7
Коллекция одежды "Военторга" про Сирию стала самой популярной у гостей АрМИ под Москвой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама