Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шойгу посетил экспозиции стран - участниц АрМИ перед финалом "Танкового биатлона"

Армия и ОПК
12 августа, 18:43 UTC+3 ПОЛИГОН АЛАБИНО область/ 12, августа. / ТАСС

Глава оборонного ведомства поиграл почти на всех народных инструментах, которые зарубежные гости привезли на игры

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 12 августа. /ТАСС/. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу перед финальным заездом "Танкового биатлона" в подмосковном Алабино посетил экспозиции стран - участниц Армейских международных игр, развернутые в Доме дружбы.

На стенде Армении глава Минобороны посоветовал в следующем году привезти знаменитых севанских раков. "Тогда точно выиграете конкурс "Полевая кухня", - пошутил он.

Смотрите также

Армейские международные игры. Досье

На следующем стенде индийские музыканты сыграли для министра и гостей Дома дружбы на старинных инструментах, один из которых сделан из тыквы. Глава оборонного ведомства не остался в долгу и поиграл почти на всех народных инструментах, которые зарубежные гости привезли на игры. На египетском стенде Шойгу угостили восточными сладостями, а на азербайджанском - подарили кинжал.

В "уголке" Казахстана в течение всех Армейских игр проводились мастер-классы по изготовлению луков и серебряных украшений. Министр обороны показал казахстанскому мастеру новый способ натягивания тетивы. На китайском стенде Шойгу осмотрел изделия из дерева и традиционные зонтики, а на российском - матрешек, расписанных в стиле Армейских игр.

Армейские международные игры открылись 29 июля, завершаются они 12 августа. В соревнованиях на 22 полигонах в пяти странах участвовали команды из 28 стран.

Смотрите также

Коллекция одежды "Военторга" про Сирию стала самой популярной у гостей АрМИ под Москвой

Команда России заняла первое место в конкурсе Армейских игр "Авиадартс"

Российские военные кинологи победили в конкурсе "Верный друг" на АрМИ-2017

Российская команда победила в конкурсе "Морской десант" Армейских международных игр

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
АрМИ-2017
Страны
Индия Египет Россия Армения Казахстан Азербайджан
Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер народный артист России Виктор Смирнов
2
Меркель выступила против полного запрета на дизельные автомобили
3
В России начнут готовить военных летчиц
4
В ночь на воскресенье в Москве можно будет увидеть звездопад Персеиды
5
Взрослым остается только грусть: "Валериан..." Люка Бессона
6
Соколов: Россия может перейти на электромобили в ближайшее десятилетие
7
Тулеев вернулся в Кемерово после постоперационной реабилитации в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама