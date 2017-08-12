Шойгу посетил экспозиции стран - участниц АрМИ перед финалом "Танкового биатлона"

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ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 12 августа. /ТАСС/. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу перед финальным заездом "Танкового биатлона" в подмосковном Алабино посетил экспозиции стран - участниц Армейских международных игр, развернутые в Доме дружбы.
На стенде Армении глава Минобороны посоветовал в следующем году привезти знаменитых севанских раков. "Тогда точно выиграете конкурс "Полевая кухня", - пошутил он.
На следующем стенде индийские музыканты сыграли для министра и гостей Дома дружбы на старинных инструментах, один из которых сделан из тыквы. Глава оборонного ведомства не остался в долгу и поиграл почти на всех народных инструментах, которые зарубежные гости привезли на игры. На египетском стенде Шойгу угостили восточными сладостями, а на азербайджанском - подарили кинжал.
В "уголке" Казахстана в течение всех Армейских игр проводились мастер-классы по изготовлению луков и серебряных украшений. Министр обороны показал казахстанскому мастеру новый способ натягивания тетивы. На китайском стенде Шойгу осмотрел изделия из дерева и традиционные зонтики, а на российском - матрешек, расписанных в стиле Армейских игр.
Армейские международные игры открылись 29 июля, завершаются они 12 августа. В соревнованиях на 22 полигонах в пяти странах участвовали команды из 28 стран.