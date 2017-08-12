Сербия может отправить на "Танковый биатлон - 2018" часть полученных от РФ танков Т-72Б3

КУБИНКА /Московская область/, 12 августа. /ТАСС/. Сербия получит 30 российских танков Т-72Б3, часть из них могут быть выставлены в следующем году на "Танковый биатлон". Об этом заявил в субботу журналистам министр обороны Сербии Александар Вулин.

"Возможно, мы будем участвовать в "Танковом биатлоне" на своих танках, но сейчас ожидается дотация со стороны РФ в размере 30 танков Т-72Б3, поэтому мы думаем из их числа выделить те танки, которые будут участвовать в Играх в следующем году", - сказал он.

Министр напомнил, что поставка танков является частью договора о передаче военной техники, заключенного Москвой и Белградом.

"Хотел бы еще раз поблагодарить президента РФ [Владимира Путина], который выразил уважение и оказал поддержку Сербии. Согласно этому договору, мы получим в подарок от РФ шесть самолетов МиГ-29, 30 танков и боевые машины пехоты", - напомнил сербский министр.

Говоря об Армейских международных играх 2017 года, Вулин отметил, что сербские военные приобрели бесценный опыт. "Мы в полуфинальном заезде лучше всех отстрелялись, осталось подготовить механиков-водителей, чтобы увеличить скорость, и все будет хорошо", - сказал Вулин, уточнив, что Сербия занимает шестое место в турнирной таблице "Танкового биатлона".