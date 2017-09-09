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Минобороны ко Дню танкиста опубликовало ролик о работе экипажа танка Т-90

Армия и ОПК
9 сентября, 10:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

Танк выполняет подготовку тяжелой машины к движению, вождение с преодолением различных препятствий и стрельбу из штатного орудия

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YouTube/Минобороны России

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны РФ в честь Дня танкиста опубликовало на своем официальном сайте ролик о работе экипажа танка Т-90 - основного российского боевого танк, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.

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"90 секундный ролик содержит кадры работы экипажа современного танка Т-90, который выполняет подготовку тяжелой машины к движению, вождение с преодолением различных препятствий и стрельбу из штатного орудия", - говорится в сообщении.

Работу экипажа удалось запечатлеть с помощью установленных внутри танковой башни камер. В ролике, который сопровождается радиопереговорами всех членов экипажа, также показана погрузка боеприпасов и стрельба из танкового орудия.

День танкиста учрежден 8 сентября 1946 года и отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. Праздник включен в перечень профессиональных праздников ВС РФ.

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