Минобороны ко Дню танкиста опубликовало ролик о работе экипажа танка Т-90

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны РФ в честь Дня танкиста опубликовало на своем официальном сайте ролик о работе экипажа танка Т-90 - основного российского боевого танк, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.

"90 секундный ролик содержит кадры работы экипажа современного танка Т-90, который выполняет подготовку тяжелой машины к движению, вождение с преодолением различных препятствий и стрельбу из штатного орудия", - говорится в сообщении.

Работу экипажа удалось запечатлеть с помощью установленных внутри танковой башни камер. В ролике, который сопровождается радиопереговорами всех членов экипажа, также показана погрузка боеприпасов и стрельба из танкового орудия.

День танкиста учрежден 8 сентября 1946 года и отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. Праздник включен в перечень профессиональных праздников ВС РФ.