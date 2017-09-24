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Моряки РФ и КНР задержали "судно-нарушитель" в рамках учений "Морское взаимодействие"

Армия и ОПК
24 сентября, 8:27 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 24, сентября. /ТАСС

Досмотровую операцию условных судов-нарушителей провели морские пехотинцы Тихоокеанского флота и подразделение морской пехоты ВМС Китая

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ВЛАДИВОСТОК, 24 сентября. /ТАСС/. Моряки России и Китая в рамках второго этапа международных российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие - 2017" отработали совместную операцию по задержанию судна-нарушителя в Охотском море, сообщил в воскресенье официальный представитель ТОФ капитан 1 ранга Владимир Матвеев.

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"В акватории Охотского моря военнослужащие ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) отработали эпизод совместной операции по задержанию судна-нарушителя в рамках российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие - 2017". Согласно сценарию учений, большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и эсминец "Ши Цзячжуан" обнаружили два неопознанных судна", - сообщил Матвеев.

Досмотровую операцию условных судов-нарушителей провели морские пехотинцы Тихоокеанского флота и подразделение морской пехоты ВМС Китая. Две группы из 12 человек оставили на суда-нарушители корабельные вертолеты и быстроходные лодки. С вертолетов поддержку досмотровым группам оказывали две пары снайперов. После операции было отработано конвоирование условных судов-нарушителей.

Учения "Морское взаимодействие - 2017" проходит с 18 по 26 сентября 2017 года на базе Тихоокеанского флота. Морская часть маневров проходит с 22 по 26 сентября в акватории Японского и южной части Охотского морей.

Нынешние учения - второй этап "Морского взаимодействия - 2017", первый этап прошел 21-27 июля в Балтийском море.

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