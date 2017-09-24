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Моряки РФ и КНР на совместных учениях отработали спасение терпящего бедствие корабля

Армия и ОПК
24 сентября, 9:32 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 24, сентября. /ТАСС

После подачи сигнала бедствия российский и китайский корабль отправились на помощь в район условно аварийного судна

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ВЛАДИВОСТОК, 24 сентября. /ТАСС/. Моряки России и Китая в рамках второго этапа международных российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие - 2017" отработали операцию по спасению терпящего бедствие корабля, сообщил в воскресенье официальный представитель ТОФ капитан 1 ранга Владимир Матвеев.

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"В ходе морской фазы учения "Морское взаимодействие - 2017" моряки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая отработали эпизод поисково-спасательных действий. В первой половине дня отрядами боевых кораблей ВМФ России и ВМС НОАК были выполнены совместные задачи по организации поисково-спасательного обеспечения в море. Отряд боевых кораблей отработал элементы поиска и спасения условно терпящего бедствие корабля комплексного снабжения "Дун Пинху". После подачи сигнала бедствия российский и китайский корабль отправились на помощь в район условно аварийного судна", - сообщил Матвеев.

С кораблей российской и китайской сторон поднимались вертолеты палубной авиации, которые по единому плану выполняли поиск и спасения людей. Одновременно на катерах к судам, условно терпящим бедствие, направились аварийно-спасательные группы для оказания помощи и организации борьбы за живучесть корабля. В этом элементе были задействованы два вертолета морской авиации Тихоокеанского флота. Авиация ВМС Китая были представлены корабельными вертолетами, отметил Матвеев.

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