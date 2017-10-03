Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Военные РФ развернули медпункт и доставили гуманитарную помощь в деревню Аияша в Сирии

Армия и ОПК
3 октября, 6:21 UTC+3 АИЯША /Сирия/ 3, октября. /ТАСС

Сотрудники Центра по примирению регулярно объезжают освобожденные от боевиков районы страны для оценки гуманитарной обстановки

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Антон Новодережкин/ТАСС

АИЯША /Сирия/, 3 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) во вторник развернули медицинский пункт в деревне Аияша в провинции Алеппо в Сирии.

Смотрите также

За два года операции РФ в Сирии от террористов освобождено более 85% территории

Врачи медицинского отряда специального назначения Минобороны России начали прием пациентов в единственном уцелевшем здании школы, рассказала ТАСС медсестра Светлана Деревянко. "Педиатры осматривают детей, прием ведут и хирурги, за день удается осмотреть десятки пациентов, диагнозы самые разные: кишечные инфекции, чесотка, ангина, педикулез", - уточнила она.

Сотрудники ЦПВС регулярно объезжают освобожденные от боевиков районы страны для оценки гуманитарной обстановки и выбора наиболее проблемных в этом отношении населенных пунктов, сообщил начальник отдела "Запад" ЦПВС в городе Алеппо Сослан Цебоев.

"На рекогносцировке мне казалось, что здесь жителей нет - одни руины, оставшиеся после боевых действий. Потом оказалось, что пять домов они восстановили своими силами", - рассказал Цебоев.

Жители деревни получили несколько тонн гуманитарной помощи: хлеб, консервы, крупу и медикаменты. "Мы также привезли им несколько цистерн с водой, поскольку большинство колодцев разрушены при артобстрелах", - добавил представитель ЦПВС.

По данным местной администрации, в ближайшие время из лагерей беженцев в Дамаске и Латакии в деревню Аияша должны вернуться более ста жителей.

Помощь России

Для восстановления деревни Аияша как и других разрушенных боевиками населенных пунктов потребуется большое количество стройматериалов, оборудования и техники.

В качестве гуманитарной помощи в Сирию из России морским транспортом доставлено более 40 единиц строительной техники, в том числе бульдозеры, экскаваторы и краны, а также свыше 2 тыс. т стальных труб, сотни километров высоковольтных и оптиковолоконных проводов и стройматериалы для больниц, школ и социальных объектов.

Смотрите также

Более 60 жителей Дейр-эль-Фардиса ушли от боевиков и начали мирную жизнь

Пентагон: боевики ИГ терпят поражение на всех фронтах

Наблюдатель Народного совета Сирии заявила об освобождении большей части территории страны

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Стрельба в Лас-Вегасе была тщательно спланирована, власти не считают произошедшее терактом
2
РФ не оставит без ответа принятие в Канаде "Закона имени Сергея Магнитского"
3
"Известия": Ярошенко заявил, что подвергается дискриминации в американской тюрьме
4
МИД РФ: США полностью захватили все помещения генконсульства в Сан-Франциско
5
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
6
СМИ: рабочие КНДР в Китае в массовом порядке возвращаются на родину
7
Хоккеистам "Питтсбурга" вручили бриллиантовые перстни за победу в Кубке Стэнли
Темы дня
Новости партнеров
Реклама