Военные РФ развернули медпункт и доставили гуманитарную помощь в деревню Аияша в Сирии

АИЯША /Сирия/, 3 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) во вторник развернули медицинский пункт в деревне Аияша в провинции Алеппо в Сирии.

Врачи медицинского отряда специального назначения Минобороны России начали прием пациентов в единственном уцелевшем здании школы, рассказала ТАСС медсестра Светлана Деревянко. "Педиатры осматривают детей, прием ведут и хирурги, за день удается осмотреть десятки пациентов, диагнозы самые разные: кишечные инфекции, чесотка, ангина, педикулез", - уточнила она.

Сотрудники ЦПВС регулярно объезжают освобожденные от боевиков районы страны для оценки гуманитарной обстановки и выбора наиболее проблемных в этом отношении населенных пунктов, сообщил начальник отдела "Запад" ЦПВС в городе Алеппо Сослан Цебоев.

"На рекогносцировке мне казалось, что здесь жителей нет - одни руины, оставшиеся после боевых действий. Потом оказалось, что пять домов они восстановили своими силами", - рассказал Цебоев.

Жители деревни получили несколько тонн гуманитарной помощи: хлеб, консервы, крупу и медикаменты. "Мы также привезли им несколько цистерн с водой, поскольку большинство колодцев разрушены при артобстрелах", - добавил представитель ЦПВС.

По данным местной администрации, в ближайшие время из лагерей беженцев в Дамаске и Латакии в деревню Аияша должны вернуться более ста жителей.

Помощь России

Для восстановления деревни Аияша как и других разрушенных боевиками населенных пунктов потребуется большое количество стройматериалов, оборудования и техники.

В качестве гуманитарной помощи в Сирию из России морским транспортом доставлено более 40 единиц строительной техники, в том числе бульдозеры, экскаваторы и краны, а также свыше 2 тыс. т стальных труб, сотни километров высоковольтных и оптиковолоконных проводов и стройматериалы для больниц, школ и социальных объектов.