Наблюдатель Народного совета Сирии заявила об освобождении большей части территории страны

СУХУМ, 28 сентября. /ТАСС/. Большая часть Сирии освобождена от террористов, и война на территории страны подходит к концу.

Об этом заявила наблюдатель Народного совета Сирии Санаа Або Заид на встрече со спикером парламента Абхазии Валерием Кварчия в четверг в Сухуме.

"Освобождена большая часть территории Сирии, а это значит, что война подходит к концу, и победа - за нами. Последнее событие - это победа в городе Дейр-эз-Зоре, и мы благодарны Российской Федерации за оказание помощи", - цитирует Або Заид пресс-служба парламента Абхазии.

Делегация Народного совета Сирии прибыла в Абхазию, чтобы принять участие в торжествах по случаю Дня победы и независимости республики 30 сентября и пробудет здесь несколько дней. Наблюдатель сирийского парламента отметила, что визит представителей Совета - это "начало диалога и развития двусторонних дружественных отношений во всех областях".

Правительственные войска освободили большую часть Дэйр-эз-Зора в начале сентября. При этом основные силы боевиков ИГ (организация запрещена в РФ) были отброшены на противоположный, восточный, берег реки.