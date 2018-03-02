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Самолеты ВКС РФ за неделю пять раз поднимались на перехват иностранных воздушных судов

Армия и ОПК
2 марта, 2:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, марта. /ТАСС

Однако нарушений российского воздушного пространства допущено не было

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МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российские летчики за минувшую неделю пять раз перехватывали иностранные воздушные суда у границ РФ. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Из инфографики, опубликованной в издании, следует, что воздушную разведку вдоль российских границ в течение недели вели 22 летательных аппарата других стран.

"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - говорится в публикации.

Кроме того, за минувшую неделю российские специалисты провели одну военную инспекцию на территории Нидерландов в рамках Венского документа от 2011 года.

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