Самолеты ВКС РФ за неделю пять раз поднимались на перехват иностранных воздушных судов

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российские летчики за минувшую неделю пять раз перехватывали иностранные воздушные суда у границ РФ. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Из инфографики, опубликованной в издании, следует, что воздушную разведку вдоль российских границ в течение недели вели 22 летательных аппарата других стран.

"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - говорится в публикации.

Кроме того, за минувшую неделю российские специалисты провели одну военную инспекцию на территории Нидерландов в рамках Венского документа от 2011 года.