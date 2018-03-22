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Противолодочные корабли ТОФ на учениях поразили артиллерией невидимые береговые цели

Армия и ОПК
22 марта, 5:35 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 22, марта. /ТАСС

Кроме того, корабли отработали оборону от условных подводных диверсантов при стоянке на незащищенном рейде, выполнив профилактическое гранатометание

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Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц"

Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц"

© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 22 марта. /ТАСС/. Большие противолодочные корабли (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов"  поразили артиллерией невидимые береговые цели.

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Тихоокеанский флот России

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Об этом сообщил официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

"Сегодня в соответствие с планом боевой подготовки корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота провели учения по уничтожению наземных целей условного противника с применением корабельной артиллерии", - сообщил Воскресенский.

Он уточнил, что БПК "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" на одном из десантных полигонов флота, работая в составе отряда кораблей огневой поддержки, провели артиллерийскую стрельбу, уничтожив невидимые береговые цели, в том числе имитировавшие долговременные огневые точки и технику "противника".

Кроме того, корабли отработали оборону от условных подводных диверсантов при стоянке на незащищенном рейде, выполнив профилактическое гранатометание.

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