Противолодочные корабли ТОФ на учениях поразили артиллерией невидимые береговые цели

ВЛАДИВОСТОК, 22 марта. /ТАСС/. Большие противолодочные корабли (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" поразили артиллерией невидимые береговые цели.

СПЕЦПРОЕКТ Тихоокеанский флот России О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Об этом сообщил официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

"Сегодня в соответствие с планом боевой подготовки корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота провели учения по уничтожению наземных целей условного противника с применением корабельной артиллерии", - сообщил Воскресенский.

Он уточнил, что БПК "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" на одном из десантных полигонов флота, работая в составе отряда кораблей огневой поддержки, провели артиллерийскую стрельбу, уничтожив невидимые береговые цели, в том числе имитировавшие долговременные огневые точки и технику "противника".

Кроме того, корабли отработали оборону от условных подводных диверсантов при стоянке на незащищенном рейде, выполнив профилактическое гранатометание.