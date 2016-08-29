Минтранс РФ считает, что чартеры в Турцию выйдут на 5-5,5 млн туристов в год в 2017 г.

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Минтранс РФ рассчитывает, что чартерные перевозки в Турцию выйдут на объем в 5-5,5 млн туристов в год в 2017 году. Об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов в эфире телеканала "Россия 1".
"Мы рассчитываем, что в 2017 году чартерные перевозки в сторону Турции выйдут на свои обычные годовые показатели - примерно 5-5,5 млн туристов в год", - сказал Соколов.
Чартерное авиасообщение с Турцией было закрыто в РФ с конца октября 2015 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский бомбардировщик, осуществлявший задание в рамках антитеррористической операции в небе над Сирией.
В августе этого года после принесенных президентом Турции извинений, а также в результате переговоров лидеров двух стран стороны приняли решение начать восстановление связей. В частности, были восстановлены продажи туров в Турцию, однако сохранялся запрет на чартерные перевозки. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 28 августа подписал постановление об отмене запрета на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией..
Соколов добавил, что Росавиация максимально быстро рассмотрит заявки от авиакомпаний на выполнение чартеров в Турцию.