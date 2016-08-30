Снос объектов самостроя из второго списка в Москве завершен на 99%

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Снос объектов из второго списка самостроя в Москве завершится 31 августа, 99% построек из 107 уже демонтированы. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госинспекции по недвижимости.

"Большая часть работ по сносу самостроя завершена: 99% объектов уже демонтировано. Приступили ко второму этапу - с мест демонтажа осуществляется вывоз строительного мусора, более 65% территории уже зачищено. Полностью работы по расчистке территории от самостроя по второму списку будут завершены 31 августа", - говорится в сообщении.

Демонтаж последнего объекта в ЦАО - на улице 1905 года, д. 4, стр. 2, завершится во вторник. "Длительность работ связана с конструктивными особенностями данного здания, а именно - основательностью и капитальностью", - уточняет пресс-служба.

По данным Госинспекции, ранее, в 00.00 мск 30 августа, были также возобновлены работы по разбору двух незаконных объектов на улице Большая Семеновская вл. 15А, стр. 1, и проспекте Вернадского, д. 39А. Конструкции разобраны, идет очистка территории, вывозится строительный мусор. "Освобожденное общественное пространство планируется к благоустройству", - подчеркнули в пресс-службе. Наведение порядка осуществляется префектурами административных округов с привлечением ГБУ "Автомобильные дороги".

Снос незаконных построек начался в Москве в ночь на 29 августа. Во второй список самостроя, утвержденный правительством Москвы 28 июня, вошли 107 торговых объектов в разных районах города. Согласие на добровольный демонтаж владельцы выразили по 77 объектам, из них 30 объектов демонтированы силами собственников. Компенсация за снос объекта самовольного строительства силами собственника составляет 55,5 тыс. руб. за каждый кв. метр недвижимости, если владелец обратился к городу за содействием в демонтаже, компенсация - 51 тыс. руб. за каждый кв. метр.

Первая волна сноса самостроя прошла в столице в феврале. Тогда было ликвидировано 103 постройки. Городские власти в течение нескольких месяцев подготовят третий список на снос.

Снос самовольно установленных торговых объектов в Москве. Досье