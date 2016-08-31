НАПФ: система добровольных пенсионных накоплений не будет иметь успеха у россиян

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Введение в РФ системы добровольных пенсионных накоплений не будет иметь успеха у граждан из-за недоверия к действиям и политике государства в пенсионной сфере. Такое мнение высказал ТАСС президент Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) Константин Угрюмов.
"Переход к системе добровольного формата накоплений нецелесообразен. Он не спасет пенсионную систему, а главное - не увеличит будущие пенсии граждан. Две трети россиян не смогут откладывать дополнительные средства из-за низких зарплат. В результате вся пенсионная система, основанная на распределительно-накопительном принципе формирования пенсий, будет обречена на провал. И тогда встанет вопрос не только переформатирования накопительного компонента, но и пенсионной системы России в целом", - пояснил глава НАПФ.
Ранее в среду вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец заявила о дальнейшей заморозке накопительной части пенсии, при этом трансферт в пенсионный фонд не запланирован.
"Позиция Ольги Голодец по поводу продления моратория не является для нас новостью. Она озвучивала ее и раньше. Так что в этом смысле ничего не изменилось. Продление моратория еще больше снизит размер накопительной части пенсии россиян 1967 года рождения и младше. А как показывает практика, балльная пенсионная формула, действующая при расчете солидарно-распределительной части пенсии, эти потери не компенсирует. Так что речь просто идет о том, что социальный блок продолжает настаивать на изъятии денег из карманов граждан", - в свою очередь сказал ТАСС председатель совета Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков.
Ранее он заявлял, что Минфин и ЦБ выступают за сохранение накопительной системы пенсии. По его словам, если сохранить обязательный накопительный компонент будет все-таки невозможно, то Минфин и ЦБ выступят за его сохранение в виде квазидобровольной системы (концепции индивидуального пенсионного капитала), предусматривающей готовность признания накоплений собственностью граждан.
В сентябре 2013 года при подготовке государственного бюджета было объявлено, что в 2014 году перечисление средств в накопительную часть пенсий будет "заморожено", и все деньги пойдут в страховую часть Пенсионного фонда РФ. Впоследствии "заморозка" накопительной пенсии была продлена на 2015 и 2016 годы.
На официальном уровне о планах полной отмены накопительной части пенсии озвучено не было. В настоящее время прорабатываются предложения по реформированию российской пенсионной системы. ЦБ РФ настаивает на том, чтобы взносы граждан формировались не в рамках обязательных государственных взносов, а самими гражданами. При этом взнос граждан в рамках добровольной системы пенсионных накоплений первоначально может составлять значительно меньше 6%, отмечал первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.
Проект новой пенсионной системы планируется представить для обсуждения осенью этого года. Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что новая пенсионная система в России может заработать во второй половине 2017 - начале 2018 года.