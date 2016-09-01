Объем капзатрат на проект судоверфи "Звезда" в 145,5 млрд руб. остается неизменным

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 1 сентября. /ТАСС/. Суммарные капитальные затраты на реализацию проекта по строительству судоверфи "Звезда", заявленные ранее в объеме 145,5 млрд рублей, остаются неизменными, сообщил в интервью ТАСС директор департамента локализации техники и технологий в ранге вице-президента "Роснефти" Константин Лаптев.

"Заявленная ранее сумма капитальных затрат (145,5 млрд рублей - прим. ТАСС) на реализацию проекта остается неизменной. Стройка ведется в рамках обозначенного бюджета на создание производственных мощностей для гражданского судостроения. Компания "Роснефтегаз" выполняет свои обязательства. Деньги поступают поэтапно в соответствии с согласованным планом финансирования", - сказал он, отвечая на вопрос о влиянии текущей ситуации в экономике на финансирование проекта.

Президент РФ Владимир Путин в четверг принял участие в церемонии запуска первой очереди судоверфи "Звезда", осмотрел открытый достроечный стапель и танкер ледового класса проекта 00211 РН "Сахалин" на территории завода.

По словам Лаптева, компания пока не планирует привлекать на реализацию проекта средства иностранных кредиторов и инвесторов, верфь строится за счет российских инвестиций.

Ранее сообщалось, что инвестиции "Роснефти", "Газпромбанка" и "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) в проекте "Звезда" составят 47 млрд рублей. Суммарные капитальные затраты на реализацию всего проекта составляют 145,5 млрд рублей, также планировалось, что 60 млрд рублей в модернизацию судоверфи "Звезда" инвестирует компания "Роснефтегаз".

Серийное производство многофункциональных судов

Серийное строительство многофункциональных судов начинается на судостроительной верфи "Звезда" после подписания новых контрактов.

"В сентябре 2015 года подписаны контракты на строительство двух многофункциональных судов снабжения ледового класса. Сегодня мы подписали контракты на два аналогичных судна и, таким образом, переходим к серийному строительству", - сказал Лаптев.

По словам Лаптева, на судоверфи осуществлен запуск объектов первой пусковой очереди - в эксплуатацию введен блок корпусных производств и окрасочных камер. На объектах завершен монтаж технологического, кранового и инженерного оборудования, получена вся необходимая разрешительная документация, проведены пусконаладочные работы. Вскоре оборудование будет выведено на проектные мощности. На открытом достроечном стапеле работы ведутся с опережением утвержденного графика строительства, подчеркнул он.

Госкомпании не спешат с заказами на "Звезду"

В начале этого года российские компании объявили о своей потребности в судах и морской технике, которые могут быть построены на судостроительном комплексе "Звезда", а правительство РФ утвердило перспективный план загрузки предприятия, в который вошли заказы от "Роснефти", "Совкомфлота" и других компаний и ведомств. "К сожалению, на данный момент твердые намерения по размещению заказов на строительство судов на СК "Звезда" от иных компаний с государственным участием отсутствуют", - уточнил Лаптев.

Топ-менеджер отметил, что пилотные заказы для судостроительного комплекса "Звезда" формируются исключительно по инициативе "Роснефти". "Компания таким образом выполняет свои обязательства по строительству судов для собственных нужд на отечественной верфи. Ведутся переговоры с компанией "Совкомфлот" о строительстве танкеров класса "Афрамакс" для проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2", а также танкеров на газомоторном топливе, которые будут использоваться в балтийском регионе. В планах на следующий год начало проектирования и подготовка к строительству двух буровых платформ а также судна-склада, которые будут использоваться "Роснефтью" во время разведывательного бурения в Арктике", - добавил Лаптев.

На создаваемых производственных мощностях новой судоверфи можно будет построить все типы судов и морской техники, за исключением маломерного флота или судов класса река-море, но вполне могут строиться ледоколы, крупные рыболовецкие суда, паромы, грузовые суда практически без ограничения по дедвейту.

В поисках технологий

"Роснефть" не ведет переговоры о вхождении иностранных компаний в капитал новой верфи, но заинтересована в привлечении иностранных технологий для реализации проекта. "Проект по строительству сверхсовременной, высокотехнологичной верфи, которая станет ядром судостроительного и промышленного кластера на Дальнем Востоке невозможно осуществить в одиночку. И поэтому мы активно взаимодействием с европейскими и азиатскими партнерами: локализуем их производство на территории РФ, в частности в Большом Камне, привлекаем их компетенции и ноу-хау, совместно обучаем российских специалистов", - заметил Лаптев.

В частности, в 2016 году "Роснефть" и General Electric договорились о строительстве завода по производству винторулевых колонок для судов, а также предприятия, выпускающего электротехническое судовое оборудование. Кроме того, "Роснефть", Keppel Offshore&Marine и MH Wirth планируют создать на территории РФ Центр инженерно-технического проектирования морских буровых установок.

При этом строительство самой верфи ведется российскими подрядчиками.

"Мы и в дальнейшем планируем привлекать максимально возможное количество российских подрядчиков для выполнения строительно-монтажных работ и производства технологического оборудования. Если говорить о технологиях, то для судоверфи требуются самые современные технологии судостроения, позволяющие в срок поставлять заказчикам качественные суда. Наши китайские партнеры - компания CHIC - представляют для нас интерес как производители уникального стапельного крана "Голиаф" грузоподъемностью до 1,2 тыс. тонн, а также транспортных тележек грузоподъемностью до 650 тонн, которые будут использоваться в работе верфи", - сказал Лаптев, добавив, что на данный момент на площадку уже доставлены три самоходных транспортера и два монтажных крана грузоподъемностью 320 тонн.

Другая китайская компания CSIC построит для "Звезды" транспортно-передаточный док, который будет являться основным спускоподъемным устройством на верфи, обеспечивая спуск судов со стапеля весом до 40 тыс. тонн до момента постройки и введения в эксплуатацию сухого дока.

Судоверфь "Звезда"

Судостроительный завод "Звезда" строится в городе Большой Камень Приморского края с 2009 года. Первоначально проект создавали и начали реализовывать "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) и южнокорейская кораблестроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME, подразделение концерна Daewoo).

В 2012 году DSME вышла из проекта, а ОСК уступила пакет из 75% минус две акции "Дальневосточного центра судостроения и судоремонта" (ДЦСС, включающий верфь "Звезда" и ряд других судостроительных площадок) консорциуму "Современные технологии судостроения", созданному Газпромбанком и "Роснефтью".

Как ожидается, новая площадка начнет работу в 2018 году и приступит к производству морской техники и оборудования для разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья. В частности, танкеров водоизмещением до 350 тыс. тонн, газовозов емкостью до 250 тыс. куб. м, судов ледового класса, специальных судов спусковым весом до 29 тыс. тонн, элементов морских платформ для освоения арктических шельфовых месторождений нефти и газа.