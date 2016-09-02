Samsung Electronics приостановила продажи смартфонов Galaxy Note 7Экономика и бизнес 2 сентября, 11:39
"Соседи сидят на крышах": жительница приморского села рассказала о ситуации в зоне ЧСПроисшествия 2 сентября, 11:32
Мороков: проникновение криминалитета расшатало обстановку в Рефтинском спецучилищеНовости Урала 2 сентября, 11:30
Путин в шутку пообещал привезти лидеру КНР российское мороженоеОбщество 2 сентября, 11:28
Путин: Россия готова работать с любым президентом СШАПолитика 2 сентября, 11:26
Британские выпускники–2016 в зеркале статистикиОбразование в России и за рубежом 2 сентября, 11:22
Новак: Россия не получала официального приглашения на встречу стран ОПЕК в АлжиреЭкономика и бизнес 2 сентября, 11:17
Bloomberg: Путин не видит необходимости во внешних займах РФЭкономика и бизнес 2 сентября, 11:15
Атамбаев: Киргизию и Россию объединяют общие история и будущееОбщество 2 сентября, 11:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Россия и Иран провели переговоры о развитии сотрудничества в банковской сфере в рамках четвертого пленарного заседания рабочей группы по финансово-банковскому сотрудничеству постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе ЦБ РФ.
Заседание состоялось 1 сентября.
"Основными темами были вопросы дальнейшего развития сотрудничества в банковской сфере, в том числе установление корреспондентских отношений и открытие взаимных корреспондентских счетов кредитными организациями обеих стран, развитие расчетов в национальных валютах по двусторонней торговле, а также взаимодействие в сфере противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - говорится в сообщении.
Кроме того, представители российских и иранских банков подтвердили заинтересованность в долгосрочном стратегическом партнерстве и проинформировали о работе, проводимой в данном направлении.
В ходе заседания были подписаны соглашения между коммерческими банками о финансировании взаимных поставок продукции с использованием в расчетах национальных валют.