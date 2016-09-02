МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Россия и Иран провели переговоры о развитии сотрудничества в банковской сфере в рамках четвертого пленарного заседания рабочей группы по финансово-банковскому сотрудничеству постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе ЦБ РФ.

Заседание состоялось 1 сентября.

"Основными темами были вопросы дальнейшего развития сотрудничества в банковской сфере, в том числе установление корреспондентских отношений и открытие взаимных корреспондентских счетов кредитными организациями обеих стран, развитие расчетов в национальных валютах по двусторонней торговле, а также взаимодействие в сфере противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - говорится в сообщении.

Кроме того, представители российских и иранских банков подтвердили заинтересованность в долгосрочном стратегическом партнерстве и проинформировали о работе, проводимой в данном направлении.

В ходе заседания были подписаны соглашения между коммерческими банками о финансировании взаимных поставок продукции с использованием в расчетах национальных валют.