В Кремле адресовали в правительство вопрос относительно накопительной пенсии

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. В Кремле не комментируют предложения о полной отмене накопительной части пенсии в РФ.

"Не могу говорить про позицию (Кремля по данному вопросу)", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. "Все-таки предлагаю вам главным образом ориентироваться на позицию правительства в этом вопросе", - добавил он.