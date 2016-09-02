В Кремле адресовали в правительство вопрос относительно накопительной пенсии

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. В Кремле не комментируют предложения о полной отмене накопительной части пенсии в РФ.
"Не могу говорить про позицию (Кремля по данному вопросу)", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. "Все-таки предлагаю вам главным образом ориентироваться на позицию правительства в этом вопросе", - добавил он.