МИД РФ: работа по восстановлению авиасообщения с Египтом ведется на уровне экспертов

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Работа по восстановлению авиасообщения с Египтом ведется на уровне экспертов, сообщил ТАСС глава департамента МИД РФ по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев.

"Работа с египтянами по восстановлению авиасообщения ведется, - отметил он. - Туда ездят наши эксперты, англичане, которые возобновили полеты".

"Наши специалисты ведут чисто экспертную, техническую работу и пока что не разрешают возобновлять полеты", - отметил дипломат.

Трагедия над Синаем

Воздушное сообщение между Россией и Египтом было прекращено после трагедии, произошедшей 31 октября 2015 года. Самолет A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел катастрофу над Синайским полуостровом.

На борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа, все они погибли. Причиной крушения стал теракт, совершенный с помощью самодельного взрывного устройства.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что сначала для российских рейсов будет открыт только аэропорт Каира - там открывается новый терминал, который будет в том числе обслуживать российские рейсы. Перед тем, как РФ признает этот аэропорт безопасным, российские специалисты должны провести аудит и сформировать заключение.