МИД РФ: работа по восстановлению авиасообщения с Египтом ведется на уровне экспертов

"Девственный лес тайги и люди одного поколения": как Путин и Абэ перешли на "ты"Политика 3 сентября, 13:41
Дмитриев: РФПИ может инвестировать в строительство трассы Hyperloop в ЭмиратахЭкономика и бизнес 3 сентября, 13:20
Шесть человек погибли и девять ранены в результате теракта на севере ИракаМеждународная панорама 3 сентября, 12:50
Режиссер: про каждого выжившего в Беслане нужно снимать фильмОбщество 3 сентября, 12:39
Патриарх Кирилл: православная церковь 3 сентября молится о жертвах терроризмаОбщество 3 сентября, 12:14
Путин: необходимо активизировать работу российско-корейских инвестиционных платформЭкономика и бизнес 3 сентября, 12:01
Минкавказа осенью начнет разработку законопроекта о курортном сбореЭкономика и бизнес 3 сентября, 11:31
Глава Чугуевского района Приморья: "Лайонрок" стал самым разрушительным за 40 летПроисшествия 3 сентября, 11:26
"Азиатское суперкольцо": какие проблемы стоят на пути объединения энергосетейЭкономика и бизнес 3 сентября, 11:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Работа по восстановлению авиасообщения с Египтом ведется на уровне экспертов, сообщил ТАСС глава департамента МИД РФ по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев.
"Работа с египтянами по восстановлению авиасообщения ведется, - отметил он. - Туда ездят наши эксперты, англичане, которые возобновили полеты".
"Наши специалисты ведут чисто экспертную, техническую работу и пока что не разрешают возобновлять полеты", - отметил дипломат.
Воздушное сообщение между Россией и Египтом было прекращено после трагедии, произошедшей 31 октября 2015 года. Самолет A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел катастрофу над Синайским полуостровом.
На борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа, все они погибли. Причиной крушения стал теракт, совершенный с помощью самодельного взрывного устройства.
Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что сначала для российских рейсов будет открыт только аэропорт Каира - там открывается новый терминал, который будет в том числе обслуживать российские рейсы. Перед тем, как РФ признает этот аэропорт безопасным, российские специалисты должны провести аудит и сформировать заключение.