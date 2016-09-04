Путин: ситуация с ВТО и созданием "закрытых" торговых объединений вызывает обеспокоенность

ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Падение авторитета Всемирной торговой организации (ВТО) и создание "закрытых" региональных торговых объединений вызывает серьезную обеспокоенность. Об этом воскресенье заявил президент РФ Владимир Путин на неформальной встрече лидеров БРИКС "на полях" саммита G20 в китайском Ханчжоу.

"Большую обеспокоенность вызывает ситуация с ВТО", - сказал российский лидер. По его словам, эта Организация "из-за стагнации Дохийского раунда переговоров теряет авторитет, утрачивает статус единственной универсальной переговорной площадки по выработке правил мировой торговли".

"Как результат, набирают обороты процессы создания закрытых объединений - например, Трансатлантическое и Транстихоокеанское партнерства, которые не дополняют, а стремятся подменить собою ВТО. Считаем, что это "ответ" некоторых наших партнеров на сложности, с которыми мы столкнулись в ходе переговоров в рамках ВТО. Но это не лучший способ решать проблемы, лучший способ - это все-таки договариваться, выйти на компромисс", - уверен Путин.

По его словам, Россия выступает за гармонизацию региональных экономических форматов, "причем на основе норм и принципов ВТО - принципов прозрачности и уважения интересов друг друга". Президент РФ подчеркнул, что именно в таком ключе выстраивается деятельность Евразийского экономического союза, ведутся переговоры о его сопряжении с китайским проектом экономического "пояса Шелкового пути". "Убежден, все это способствовало бы созданию в перспективе большого евразийского партнерства, открытого для взаимодействия со всеми заинтересованными государствами и интеграционными союзами", - заключил глава российского государства.

Полноформатный режим

Также президент РФ указал, что работа созданных Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР пула условных валютных резервов и Нового банка развития должна быть выведена на полноформатный режим.

"Требуется вывести на полноформатный режим работы созданные БРИКС пул условных валютных резервов и Новый банк развития", - сказал Путин. Президент РФ указал на необходимость принять стратегию банка и "предусмотреть кредитование в национальных валютах", а также "перейти к финансированию конкретных проектов".

Он напомнил, что на основе принятой на саммите БРИКС в Уфе стратегии готовятся к запуску новые крупные совместные проекты, прежде всего - в области промышленной и технологической кооперации, энергетике и агроиндустрии. "Мы настроены на расширение контактов и в других сферах - в науке, образовании, культуре, в вопросах социальной политики, здравоохранения и спорта", - сказал Путин. По его словам, лидеры БРИКС поддерживают также сотрудничество "пятерки" по линии парламентов, регионов, профсоюзов, гражданского общества.

Повышение веса стран БРИКС

Общая доля стран БРИКС в капитале Международного валютного фонда (МВФ) приблизилась к 15%. Также заявил президент РФ Владимир Путин.

"Государства БРИКС уже добились увеличения до 14,89% своей общей доли в капитале Фонда, вплотную приблизились к блокирующему порогу в 15% и, безусловно, нужно двигаться дальше, продвигая реформу МВФ", - сказал российский лидер.

В целом он назвал важным "усиливать позиции наших государств (БРИКС) в мировой финансовой системе". "Я хочу поздравить наших китайских партнеров с тем, что 1 октября 2016 года юань будет включен в корзину специальных прав заимствования МВФ", - сказал президент РФ.

По словам Путина, для решения проблем мировой экономики нужны совместные действия всех стран.