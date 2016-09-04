Темер: страны БРИКС оказывают положительное влияние на стабильность мировой экономики

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ХАНЧЖОУ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Бразилии Мишел Темер считает, что государства БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР) оказывают положительное влияние на стабильность мировой экономики. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье на неформальной встрече лидеров БРИКС "на полях" саммита G20 в китайском Ханчжоу.
"Страны БРИКС представляют собой силы, которые оказывают положительное влияние на стабильность глобальной экономики. Новый банк развития и пул условных валютных резервов подтверждают, что мы можем работать вместе креативно, по-новаторски и эффективно", - сказал Темер.
В ходе своего выступления президент Бразилии призвал страны БРИКС развивать сотрудничество в сферах экономики и безопасности, в частности, в том, что касается борьбы с терроризмом. Он также отметил, что правительство крупнейшей южноамериканской страны подтверждает свою готовность содействовать успеху саммита БРИКС, который пройдет в октябре в индийском Гоа. "Наше сотрудничество выражает такие ценности как универсальность и многосторонность. Верные этим принципам, мы подтверждаем свои обязательства перед БРИКС", - подчеркнул он.
Темер вступил в должность президента Бразилии 31 августа после того, как верхняя палата парламента страны проголосовала за импичмент его предшественницы Дилме Руссефф. Визит в Китай - первая зарубежная поездка Темера в должности главы государства.
В воскресенье в китайском Ханчжоу открылся 11-й саммит G20. Он стал рекордным по количеству развивающихся стран, принимающих в нем участие. По приглашению Пекина на него прибыли и лидеры Казахстана, Египта и Испании. В числе гостей также представители стран, председательствующих в настоящее время в различных международных организациях и форумах, в том числе Лаоса (председатель АСЕАН) и Чада (Африканский союз).
Саммит завершит свою работу 5 сентября. Ожидается, что после церемонии закрытия председатель КНР Си Цзиньпин встретится с журналистами и сообщит об основных итогах встречи "двадцатки".