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Акции "Т Плюс" вернулись к росту

Экономика и бизнес
6 сентября, 16:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Таким образом, ценные бумаги отыграли падение, котрое произошло на фоне новости о задержании главы энергохолдинга Бориса Вайнзихера
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Акции компании "Т Плюс" на торгах Московской биржи выросли на 2,6%, до 0,5% руб. за бумагу, достигнув максимума с 23 августа 2016 г. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Таким образом, ценные бумаги отыграли падение, произошедшее на фоне новости о задержании главы энергохолдинга Бориса Вайнзихера, а также совладельца группы компаний "Ренова" Евгения Ольховика. Они подозреваются в даче многомиллионной взятки бывшему руководству Коми. Еще одним фигурантом дела стал находящийся сейчас за границей бывший руководитель ЗАО "Комплексные энергетические системы" (КЭС) и уже бывший глава "Вымпелкома" Михаил Слободин.

Группа "Т Плюс" объединяет 59 электростанций, среди которых 53 ТЭЦ, 4 ГРЭС и 2 ГЭС. Численность сотрудников холдинга превышает 50 тыс. человек.

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Источник: задержанных главу "Т Плюс" и совладельца "Реновы" доставят в Коми вечером

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