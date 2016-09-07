Визит Александра Галушки в Токио: совместные проекты и новые контакты

ТОКИО, 7 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов, Игорь Беляев, Алексей Заврачаев/. Министр по развитию Дальнего Востока РФ Александр Галушка провел в японской столице встречу с главой министерства экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, который недавно занял новый пост министра по развитию экономических отношений с Россией. Основной темой для обсуждения на переговорах стал план двустороннего сотрудничества из восьми пунктов, предложенный премьер-министром Синдзо Абэ на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи 6 мая, и его конкретизация.

Работа по совместным проектам

По словам Галушки, в ходе переговоров речь шла о 18 проектах, соответствующих по своему содержания плану Абэ. "Всего по пяти направлениям мы обсудили с господином Сэко 18 проектов", - уточнил Галушка. Он также подчеркнул важность того, что с японской стороной удалось "прийти к взаимопониманию" того, что такое сотрудничество "выгодно обеим сторонам". "Я отмечу, мы провели анализ всех наших предложений по 18 проектам: они все соответствуют плану из восьми пунктов, предложенному японской стороной", - добавил Галушка.

Он отметил, что в перечень этих проектов входят, в частности, инвестиции компании Iida Group Holdings в деревопереработку и домостроение, участие японских инвесторов в угольных проектах компании "Колмар" на Дальнем Востоке.

"Это участие японских финансовых институтов в реконструкции международного аэропорта в Хабаровске и производство автомобильных двигателей компании "Мазда Соллерс" во Владивостоке", - рассказал министр. По его словам, это "первый блок сотрудничества между Россией и Японией на Дальнем Востоке в высокой степени готовности". "Я бы назвал их "низко висящие плоды", - пояснил Галушка.

Министр не исключил, что к концу года стороны выйдут на подписание конкретных соглашений в рамках некоторых проектов. "Речь идет не о том, что мы утвердим 18 пунктов, речь о том, что мы продвинемся по ним либо выйдем на подписание конкретных документов", - сказал он. Галушка также отметил, что, в частности, у России готова финансово-экономическая модель развития Северного морского пути. "Мы предлагаем японским компаниям построить по этому проекту взаимовыгодное сотрудничество", - сказал он.

В ходе встречи министров российская сторона предложила Японии рассмотреть идею создания совместного фонда развития городской среды. "Мы предложили японской стороне подумать над созданием совместного российско-японского фонда развития городской среды, имея в виду при этом очень яркий и выразительный призыв премьер-министра Абэ (в ходе его выступления на Восточном экономическом форуме. - прим. ТАСС) развивать Владивосток", - подчеркнул Галушка. По его словам, японской стороне также "было предложено принять участие в создании новых территорий опережающего развития (ТОР) и индустриальных парков на Дальнем Востоке".

Новые встречи

Как ожидается, новая встреча Галушки с Сэко пройдет уже в ближайшее время. "Мы договорились не позже начала ноября этого года провести еще одну встречу с Сэко, эта встреча будет в Москве", - отметил Галушка на брифинге по итогам переговоров. Министр также подчеркнул, что не исключает, что такая "встреча может состояться и раньше".

"Дух встречи в Сочи укрепился духом Владивостока", - заявил Галушка, имея ввиду встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, прошедшие сперва в мае в Сочи, а затем - "на полях" второго Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Кроме того, Галушка сообщил, что Россия с большой надеждой восприняла недавнее создание в кабинете министров Японии нового поста министра, ответственного за развитие экономических связей с Россией, и назначение на него Хиросигэ Сэко. "Мы с большой надеждой восприняли решение о создании в кабинете министров Японии должности министра по развитию экономических связей с Россией. Сейчас этот министр начинает работу, и для нас было очень важно его погрузить в те перспективные направления сотрудничества, которые сейчас имеют место между Россией и Японией на Дальнем Востоке", - отметил он.

Ранее Сэко в эксклюзивном интервью ТАСС также сообщил, что намерен до ноября посетить Москву. "На двусторонней встрече лидеров президент Путин выразил желание, чтобы я посетил Москву. Премьер-министр Абэ также выразил согласие с этим и поручил мне в кратчайшие сроки совершить этот визит", - сказал он, отметив, что аналогичное приглашение поступило и от министра экономического развития России Алексея Улюкаева.

В качестве цели своего визита Сэко обозначил намерение добиться прогресса по ряду проектов к намеченной встрече Абэ и Путина на полях ноябрьского саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Перу. "В ноябре на саммите АТЭС запланирована встреча на высшем уровне. В связи с этим я хотел бы посетить Москву в преддверии саммита и усилить прогресс по (совместным) проектам, которые будут обсуждаться на полях АТЭС", - сказал министр.

Взаимное уважение

Говоря о вопросах развития отношений России и Японии, Галушка отметил, что этого необходимо разделять вопросы политики и экономики, а также уважать позицию друг друга. По его словам, после майской встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ наблюдается "другой уровень интенсивности, другой уровень желания развивать торгово-экономические связи". "Очевидно, это связано с тем, что два этих вопроса - с одной стороны вопрос территориального спора и заключения мирного договора, а с другой развития торгово-экономических связей - были отделены друг от друга", - отметил он. "Я абсолютно убежден, что это не просто продуктивный, но и единственно возможный подход", - пояснил министр.

Он также высказал мнение, что стороны должны уважать мнения друг друга и не формировать категоричную позицию. "Если слушать и слышать друг друга, если выстраивать крепкие, надежные, доверительные отношения на долгосрочную перспективу вперед, выстраивать хорошие торгово- экономические связи, выстраивать хорошие совместные связи на международной арене, то в этом случае возникают основания для решения очень сложных, уходящих глубоко в историю вопросов", - считает Галушка.

Говоря о проблеме отсутствия мирного договора между Россией и Японией спустя более чем 70 лет после окончания Второй мировой войны, министр вспомнил выступление японского премьера на пленарном заседании Восточного экономического форума и сказал: "Если формировать категоричную позицию, в основе которой интересы только одной стороны... 70 лет прошло, пройдет еще 70 лет в долгих переговорах. А, может быть, пройдет не 70, а 170, 270, 370 лет, ничего решено не будет".

Свое заявление он проиллюстрировал примером, приведенным ранее президентом РФ. "В качестве примера наш президент привел пример относительно недавнего решения похожих - они не совсем такие же, но похожие - проблем с КНР. Когда все, о чем я сказал, имело место, и плюс к этому были проведены достаточно обстоятельные, по времени длительные переговоры между обеими сторонами, решение вопроса была найдено", - отметил он.

Россия и Япония много десятилетий ведут переговоры с целью выработки мирного договора. Основным препятствием на этом пути является проблема принадлежности Южных Курил. После окончания Второй мировой войны все Курильские острова были включены в состав СССР, однако принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи оспаривается Японией. В 1956 году была подписана совместная декларация о прекращении состояния войны между СССР и Японией, но мирный договор до сих пор не заключен.

Итоги ВЭФ

Перед началом встречи с Сэко глава Минвостокразвития Россия подвел итоги второго Восточного экономического форума и сообщил том, что РФ и Япония подписали около 20 соглашений на сумму более чем $1,3 млрд. "Мы подводили сейчас итоги форума, посмотрели соглашения, которые были подписаны между японскими партнерами и российскими партнерами по взаимодействию, сотрудничеству. Таких соглашений было заключено около 20 на сумму инвестиций более $1,3 млрд", - сказал он.

Говоря о том, что он считает главным итогом ВЭФ, Галушка назвал участие представительной японской делегации, а также "яркое, выразительное, глубокое, выступление Абэ". Министр также дал высокую оценку предложению главы японского правительства проводить ежегодные встречи во Владивостоке для обсуждения реализации плана сотрудничества из восьми пунктов.