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Самая дорогая модель Apple Watch будет стоить более 132 тыс. рублей

Экономика и бизнес
8 сентября, 14:09 UTC+3
Модель Apple Watch Hermes представляет собой "корпус из нержавеющей стали, ремешок Manchette из кожи Swift цвета Etoupe с двойной пряжкой"
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Apple Watch Hermes

Apple Watch Hermes

© Stephen Lam/Getty Images

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Самая дорогая модель "умных часов" Apple Watch Series 2, которая поступит в продажу в сентябре, будет стоить в России более 132 тыс. рублей. Об этом сообщается на официальном сайте компании Apple.

Как сообщается, модель Apple Watch Hermes представляет собой "корпус из нержавеющей стали, ремешок Manchette из кожи Swift цвета Etoupe с двойной пряжкой".

Цена на дешевые модели часов начинаются от 33 990 рублей. 

Презентация новых продуктов компании прошла 7 сентября в Сан-Франциско

 
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