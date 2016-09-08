Корпорация МСП расширила состав банков-участников по программе 6,5%

СОЧИ, 8 сентября. /ТАСС/. Корпорация МСП расширила состав банков-участников по программе стимулирования кредитов 6,5% для представителей малого и среднего бизнеса. Список уполномоченных банков расширился на две позиции. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя корпорации МСП (АО Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства) Максим Любомудров.

"Список банков, которые могут выдавать кредиты по программе 6,5%, увеличился на 2 позиции. Это банк "Юникредит" и "Екатеринбургский муниципальный банк", - отметил Любомудров.

По его словам одной из приоритетных задач корпорации МСП является стимулирование выдачи кредитов малому и среднему бизнесу. В июле 2016 года корпорация приняла решение привлекать к программе 6,5% банки, капитал которых составляет менее 50 млрд рублей (в действовавшей ранее редакции программы уполномоченным банком мог стать банк с капиталом от 50 млрд рублей). Ставка для конечного заемщика в рамках программы 6,5 составляет 11% для малых компаний и 10% - для средних.

Корпорация МСП создана в 2015 г. и осуществляет свою деятельность в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства.

Российский экспортный центр является структурой госкорпорации "Внешэкономбанк", которая с 2015 г. развивает государственную поддержку экспорта. В его состав в декабре вошла "дочка" ВЭБ - агентство "Эксар", которое с 2011 г. является единственным государственным институтом, занимающимся страхованием экспорта.