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ОПЕК повысила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2016 году

Экономика и бизнес
12 сентября, 14:04 UTC+3
В организации считают, что спрос вырастет по сравнению с 2015 годом на 1,23 млн баррелей в сутки - до 94,27 млн баррелей
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ВЕНА, 12 сентября. /ТАСС/. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2016 г. на 10 тыс. баррелей в сутки, говорится в сентябрьском докладе ОПЕК. В соответствии с обновленным прогнозом спрос на нефть в 2016 г. вырастет по сравнению с 2015 годом на 1,23 млн баррелей в сутки до 94,27 млн баррелей в сутки.

Кроме того, прогноз ОПЕК по спросу на нефть в 2017 г. повышен на 10 тыс. баррелей в сутки до уровня 95,42 млн баррелей в сутки, что на 1,15 млн баррелей больше, чем годом ранее.

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В то же время ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть стран организации в 2016 году на 200 тыс. баррелей в сутки по сравнению с оценкой в августовском докладе. Так, ОПЕК ожидает рост спроса на свою нефть в 2016 году на 1,7 млн баррелей в сутки по сравнению с 2015 годом до 31,7 млн баррелей.

Однако прогноз данного показателя на 2017 году эксперты ОПЕК повысили в сентябре на 500 тыс. баррелей в сутки и теперь ожидают спроса на нефть стран организации в следующем году на уровне 32,5 млн баррелей в сутки, что на 800 тыс. баррелей в сутки выше, чем в 2016 году.

Прогноз добычи нефти странами, не входящими в организацию, в 2016 году оказался повышен на 190 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августовской оценкой. При этом эксперты ОПЕК ожидают снижения данного показателя в 2016 году на 0,61 млн баррелей в сутки до 56,32 млн баррелей в сутки против августовского прогноза на уровне 56,13 млн.

Прогноз по добыче нефти странами, не входящими в ОПЕК, в 2017 году также повышен в сентябре на 540 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августовским прогнозом. Теперь в ОПЕК ожидают роста данного показателя в 2017 году на 200 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 2016 годом до 56,52 млн баррелей.

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