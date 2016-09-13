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МЭР представило свои предложения по приватизации пакета "Роснефти" в правительство

Экономика и бизнес
13 сентября, 17:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев ранее заявлял, что сделка по приватизации 19,5% акций крупнейшей нефтяной компании может состояться в любом месяце, начиная с октября
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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ направило свои предложения по приватизации пакета акций "Роснефти" в правительство РФ, суть предложения ведомство не раскрывает. Об этом ТАСС сообщил представитель министерства.

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"Свои предложения Минэкономразвития направило в правительство", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что банк "Интеза", который является инвестиционным консультантом по приватизации "Роснефти", представил второй отчет, содержащий оценку госпакета. Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев не стал ее называть, но позднее заявил журналистам, что озвученная в СМИ оценка в $11 млрд "близка к действительности". Глава Минэкономразвития РФ также ранее заявлял, что сделка по приватизации 19,5% акций крупнейшей нефтяной компании "Роснефть" может состояться в любом месяце, начиная с октября.

Ранее в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Восточного экономического форума первый вице-премьер Игорь Шувалов сообщил, что консультанты предлагали правительству РФ вариант приватизации "Роснефти" и "Башнефти" как единого проекта, но разделенного по времени. Также существуют предложения по приватизации сначала пакета "Роснефти", а потом - "Башнефти". Шувалов отмечал, что в начале 2016 г. правительство понимало необходимость получения средств от продажи этих пакетов, но не понимало, с какой степенью успеха сделки будут завершены. Однако сейчас, по его словам, инвесторы проявляют огромный интерес и предлагают суммы, которые в начале года казались невозможными.

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