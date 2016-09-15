Кабмин выделит дополнительно 1 млрд руб. на покупку машин скорой помощи для регионов

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КЕРЧЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что на покупку новых автомобилей скорой помощи будет дополнительно выделен 1 млрд руб.в 2016 году. На эти деньги будут приобретены 473 машины для 34 регионов.
"По просьбе регионов мы решили не останавливаться (в программе переоснащения парка автомобилей скорой помощи), и вчера я подписал постановление правительства о дополнительном финансировании закупки в текущем году автомобилей скорой помощи и реанимобилей на сумму еще 1 млрд руб.", - сказал глава правительства на заседании президиума Госсовета по развитию транспорта юга страны.
Он уточнил, что на выделенные деньги будут куплены 473 машины, которые пойдут в 34 региона, где "наиболее проблемная, сложная ситуация". По словам Медведева, Крыму и Севастополю достанутся 11 автомобилей из этой партии.
По мнению главы кабмина, модернизация парка машин скорой помощи должна помочь решению существующих проблем.
"Это трассы жизни, на которых работают и спасатели, и врачи скорой помощи, где вопрос жизни и смерти - это считанные минуты", - заметил Медведев.
Он напомнил, что в 2016 году на закупку новых 1357 медицинских машин уже было выделено 3 млрд руб. Сам глава кабмина неоднократно проверял, как эти автомобили поступают в регионы.