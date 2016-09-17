Кучма назвал предоставление нового транша "подарком" для Украины

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Бывший президент Украины Леонид Кучма считает, что Международный валютный фонд сделал Киеву подарок, предоставив очередной транш.

"У меня такое ощущение что нам подарили $1 млрд. Вы знаете, сколько сегодня украинских долгов по кредитам? Это ужас, когда такое отношение, в стране можно объявлять дефолт", - сказал он в кулуарах 13-й ежегодной конференции "Ялтинская европейская стратегия".

В среду, 14 сентября, Совет директоров МВФ после длительной паузы, которая составила больше года, возобновил свою программу кредитования для Украины, приняв решение о выделении Киеву третьего транша в размере $1 млрд. Президент Украины Петр Порошенко встретил новости о транше специальным обращением к украинцам. В нем он сообщил, что средства МВФ позволят стране "держать стабильность гривны, зафиксировать достигнутую макроэкономическую стабилизацию и поддержать первые ростки экономического роста".

В пятницу пресс-служба министерства финансов Украины сообщила, что МВФ перечислил на казначейский счет Украины кредитный транш в размере $1 млрд. Средства предоставляются в рамках программы расширенного финансирования МВФ на общую сумму в $17,5 млрд, говорилось в сообщении. По данным ведомства, получение данного транша дает возможность получить $1 млрд кредитных гарантий от США, €600 млн кредита от ЕС и другую поддержку от международных партнеров с целью "помочь Украине восстановить экономику и создать условия для самостоятельного развития после завершения программы".

Реакция Москвы

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 24" назвал заседание совета директоров МВФ, на котором было одобрено выделение очередного транша финансовой помощи Украине, поспешным, дискуссии практически не было.

Он также заявлял, что Россия будет голосовать на заседании против такого решения, в частности, из-за того, что Киев не проявляет добросовестного подхода к переговорам о своей просроченной суверенной задолженности перед Москвой.

"Заседание совета директоров фонда по этому вопросу прошло слишком быстро, дискуссии практически не было. Москва настаивает на том, что ни о каких деньгах (от МВФ - прим. ред. ТАСС) речи быть не должно, пока не решится вопрос по долгу Украины России", - сказал он.

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