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Кучма назвал предоставление нового транша "подарком" для Украины

Экономика и бизнес
17 сентября, 9:37 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 17, сентября. /ТАСС
В среду, 14 сентября, Совет директоров МВФ после длительной паузы возобновил программу кредитования для Украины
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Леонид Кучма

Леонид Кучма

© Виктор Драчев/ТАСС

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Бывший президент Украины Леонид Кучма считает, что Международный валютный фонд сделал Киеву подарок, предоставив очередной транш.

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"У меня такое ощущение что нам подарили $1 млрд. Вы знаете, сколько сегодня украинских долгов по кредитам? Это ужас, когда такое отношение, в стране можно объявлять дефолт", - сказал он в кулуарах 13-й ежегодной конференции "Ялтинская европейская стратегия".

В среду, 14 сентября, Совет директоров МВФ после длительной паузы, которая составила больше года, возобновил свою программу кредитования для Украины, приняв решение о выделении Киеву третьего транша в размере $1 млрд. Президент Украины Петр Порошенко встретил новости о транше специальным обращением к украинцам. В нем он сообщил, что средства МВФ позволят стране "держать стабильность гривны, зафиксировать достигнутую макроэкономическую стабилизацию и поддержать первые ростки экономического роста".

В пятницу пресс-служба министерства финансов Украины сообщила, что МВФ перечислил на казначейский счет Украины кредитный транш в размере $1 млрд. Средства предоставляются в рамках программы расширенного финансирования МВФ на общую сумму в $17,5 млрд, говорилось в сообщении. По данным ведомства, получение данного транша дает возможность получить $1 млрд кредитных гарантий от США, €600 млн кредита от ЕС и другую поддержку от международных партнеров с целью "помочь Украине восстановить экономику и создать условия для самостоятельного развития после завершения программы".

Реакция Москвы

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 24" назвал заседание совета директоров МВФ, на котором было одобрено выделение очередного транша финансовой помощи Украине, поспешным, дискуссии практически не было.

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Он также заявлял, что Россия будет голосовать на заседании против такого решения, в частности, из-за того, что Киев не проявляет добросовестного подхода к переговорам о своей просроченной суверенной задолженности перед Москвой.

"Заседание совета директоров фонда по этому вопросу прошло слишком быстро, дискуссии практически не было. Москва настаивает на том, что ни о каких деньгах (от МВФ - прим. ред. ТАСС) речи быть не должно, пока не решится вопрос по долгу Украины России", - сказал он.

Украина: хроника евразийского раскола

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Кучма, Леонид Данилович
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