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Украинские суды отказали "Газпрому" в обжаловании антимонопольного штрафа в $3,4 млрд

Экономика и бизнес
21 сентября, 12:38 дата обновления: 21 сентября, 13:28 UTC+3 КИЕВ 21, сентября. /ТАСС
Однако в Верховном суде Украины отметили, что компания может обратиться в международный суд
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© Александр Рюмин/ТАСС

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Украины отказал компании "Газпром" в рассмотрении дела по штрафу в 85,966 млрд гривен ($3,4 млрд по текущему курсу). Об этом сказано в определении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений Украины.

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"Отказать в допуске дела к производству Верховным судом Украины. Определение является окончательным", - сказано в документе. Согласно определению, оно было вынесено 13 сентября и не подлежит обжалованию. Таким образом, все судебные инстанции отказали "Газпрому" в обжаловании штрафа.

Как сообщили в пресс-службе Верховного суда Украины, "Газпром" прошел все судебные инстанции на Украине по обжалованию решения Антимонопольного комитета (АМКУ) страны о наложении штрафа, но у компании есть возможность продолжить судебную линию в международном суде.

"Определение Верховного суда является окончательным и не подлежит обжалованию. Между тем, "Газпром" может обратиться в международный суд, либо же выполнить решение Антимонопольного комитета", - заявили в суде.

Антимонопольный комитет Украины 22 января оштрафовал "Газпром" на 85,966 млрд гривен (около $3,4 млрд) "за злоупотребление монопольным положением" на рынке транзита природного газа через украинскую газотранспортную систему в 2009-2015 годах. В свою очередь российская компания заявила, что не намерена выполнять решение Антимонопольного комитета о наложении штрафа и оспорила данное решение в судебном порядке.

Однако Хозяйственный суд Киева 13 апреля вернул без рассмотрения этот иск, а 18 мая Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении жалобы "Газпрома" на отказ суда нижней инстанции в рассмотрении иска. В последующем "Газпром" получил аналогичный отказ и в Высшем хозяйственном суде страны.

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