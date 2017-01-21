Около 300 вкладчиков Интехбанка и Татфондбанка вышли на митинг в Казани

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КАЗАНЬ, 21 января. /ТАСС/. Около 300 вкладчиков Интехбанка и Татфондбанка участвовали в субботу в санкционированном мэрией митинге в Казани с требованием провести санацию этих финансовых учреждений, сообщили ТАСС в дежурной части МВД по Татарстану.
"Около 300 вкладчиков Интехбанка и Татфондбанка собрались на митинге в Казани", - сказал дежурный МВД.
Представители мэрии и банков на митинг не пришли, однако ранее министр экономики Татарстана Артем Здунов заявил, что министерство очень плотно работает над принятием решения о санации данных финансовых учреждений.
Татфондбанк 12 декабря ввел ограничения на снятие наличных в банкоматах и при досрочном закрытии вкладов в связи с повышенным спросом на фоне публикаций в СМИ о возможной санации. Пятнадцатого декабря Банк России объявил мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на три месяца, ввел в банке временную администрацию, а также отключил его от системы банковских электронных срочных платежей. Функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев ЦБ возложил на Агентство по страхованию вкладов.
Интехбанк начал испытывать трудности с 19 декабря, временно приостановив расчетно-кассовое обслуживание и объяснив это техническими причинами. Банк России возложил с 23 декабря на госкорпорацию АСВ функции по управлению Интехбанком сроком на шесть месяцев и ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. Такое решение принято в связи с неустойчивым финансовым положением Интехбанка и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков.