Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Курс евро на Московской бирже достиг 65 руб. впервые с 30 декабря 2016 года

Экономика и бизнес
31 января, 22:07 дата обновления: 31 января, 22:19 UTC+3
Курс доллара, в свою очередь, поднялся на 0,44%, до 60,2 руб
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1,4%, достигнув уровня в 65 руб. - впервые с 30 декабря 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара, в свою очередь, поднялся на 0,44%, до 60,2 руб.

Валюты укрепляются несмотря на рост цен на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2017 г. на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с закрытием предыдущих торгов на 0,67% - до $55,69 за баррель.

Влияние на динамику валют оказывает объявление Минфина РФ о том, что с февраля ведомство начинает проводить операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Объем операций будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Пока фактическая цена на нефть марки Urals превышает $40 за баррель, Минфин будет покупать иностранную валюту в объеме дополнительных нефтегазовых доходов.

Если цена на нефть снизится, валюта будет продаваться в объеме выпадающих нефтегазовых доходов. При этом накопленный объем операций по продаже валюты не может превышать накопленного с начала проведения операций объема покупок валюты.

Смотрите также

Кудрин: закупка Минфином валюты приведет к мягкому ослаблению курса рубля
"Известия": экспортным промпредприятиям может быть выгоден курс доллара в 65 рублей
Греф назвал поддержку плавающего курса рубля важной для экономики мерой
Р24: Орешкин пообещал отсутствие резких колебаний курса рубля

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Вид на поле стадиона "Санкт-Петербург"
Строительство на финишной прямой: готовность стадионов к ЧМ-2018
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
SZ: Берлин обвинил Киев в обострении ситуации в Донбассе
2
Госдеп призвал к немедленному возобновлению перемирия на востоке Украины
3
Трамп собирает политбюро: что означает реорганизация Совета нацбезопасности США
4
Совбез ООН собирается для обсуждения ситуации в Донбассе
5
Букмекеры принимают ставки 4 к 1 на то, что Трамп не досидит в Белом доме до конца года
6
ДНР и ЛНР призвали Путина, Трампа и Меркель остановить преступления Киева
7
Правительство Нидерландов предложило парламенту ратифицировать соглашение ЕС - Украина
Темы дня
Реклама