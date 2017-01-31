Курс евро на Московской бирже достиг 65 руб. впервые с 30 декабря 2016 года

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1,4%, достигнув уровня в 65 руб. - впервые с 30 декабря 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара, в свою очередь, поднялся на 0,44%, до 60,2 руб.

Валюты укрепляются несмотря на рост цен на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2017 г. на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с закрытием предыдущих торгов на 0,67% - до $55,69 за баррель.

Влияние на динамику валют оказывает объявление Минфина РФ о том, что с февраля ведомство начинает проводить операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Объем операций будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Пока фактическая цена на нефть марки Urals превышает $40 за баррель, Минфин будет покупать иностранную валюту в объеме дополнительных нефтегазовых доходов.

Если цена на нефть снизится, валюта будет продаваться в объеме выпадающих нефтегазовых доходов. При этом накопленный объем операций по продаже валюты не может превышать накопленного с начала проведения операций объема покупок валюты.