Минск заявил о незаконном ограничении РФ поставок белорусской продукции

МИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Белоруссия располагает фактами, свидетельствующими о дискредитации национальных производителей со стороны отдельных представителей Россельхознадзора. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении белорусского МВД.

"Министерство внутренних дел Республики Беларусь располагает данными о том, что отдельные должностные лица Россельхознадзора в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории Российской Федерации, а также осуществляли распространение недостоверной информации, дискредитирующей отечественных производителей", - утверждают в МВД.

В частности, проинформировали в ведомстве, "согласно решениям Россельхознадзора только в Минской области ограничивались поставки с 96 сельскохозяйственных предприятий, прямые убытки которых составили более 5 млн рублей (около $2,5 млн)". В МВД отметили, что в целях предотвращения ущерба интересам республики подразделения по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел проводят ряд доследственных проверок по деяниям, содержащим признаки преступлений, предусмотренных статьей 249 Уголовного кодекса Белоруссии "Дискредитация деловой репутации конкурента". "По каждому материалу будет проведено тщательное разбирательство, а собранные доказательства переданы в Следственный комитет Республики Беларусь для дачи правовой оценки", - заявили в министерстве.

Грозят ограничением свободы

В соответствии с УК Белоруссии ответственность за дискредитацию деловой репутации конкурента наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до трех месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Как сообщалось ранее, Россия с 6 февраля ввела запрет на поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Белоруссии. Такая мера стала необходимой из-за того, что белорусские предприятия поставляли в Россию украинскую и европейскую продукцию, которая запрещена к ввозу.

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхоза Белоруссии ограничил поставки в РФ продукции одного из филиалов агрохолдинга "Серволюкс". Соответствующее решение было принято в связи с неоднократными нарушениями микробиологических показателей в продукции предприятия. Запрет на поставки вступил в силу с 3 февраля.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 февраля заявил, что поручил МВД республики завести уголовное дело на главу Россельхознадзора Сергея Данкверта за "нанесение ущерба государству". Речь идет об ограничениях, которые Россельхознадзор вводил в отношении ряда белорусских продовольственных предприятий.

Комментируя ТАСС заявление Лукашенко, Данкверт отметил, что после этого будет трудно работать с Белоруссией.