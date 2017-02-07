Трейдеры не увидели заметного давления на рубль в первый день валютных интервенций Минфина

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Никита Жарков/. Интервенции Минфина на валютном рынке не оказали заметного влияния на курс рубля в первый день покупки валюты, полагают опрошенные ТАСС трейдеры. По их мнению, небольшой объем покупки валюты, а также его равномерное распределение в ходе торгового дня не привели сегодня к ощутимому давлению на российскую валюту.

7 февраля Минфин начал проводить операции по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке. Такое решение было принято для того, чтобы не расходовать дополнительные доходы бюджета, которые возникают из-за роста цены на нефть выше заложенного в бюджете уровня в $40 за баррель.

Объем покупок валюты будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов, которая в феврале, по оценке Минфина, составит 113,1 млрд руб. Эти средства будут направлены на покупку иностранной валюты равными объемами примерно по 6,3 млрд руб в день в период с 7 февраля по 6 марта. Агентом назначен ЦБ РФ, который будет покупать валюту на рынке и перечислять ее на счета Федерального казначейства. В частности, по данным казначейства, Банк России 8 февраля зачислит на счет первые средства от покупки Минфином иностранной валюты в объеме 6,281 млрд руб.

"Глобально данная интервенция Минфина была осуществлена достаточно аккуратно. Влияние интервенций на курс рубля сегодня можно было спутать с динамикой нефти, поскольку цена нефти сегодня снизилась, а вслед за ней отреагировал и курс рубля", - говорит руководитель департамента торговых операций ФГ БКС Максим Рябов.

Во вторник курс доллара на Московской бирже за основную торговую сессию с 10:00 до 19:00 мск вырос на 38 коп. (на 0,65%) - до 59,28 руб. При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2017 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 1,27% - до $55,01 за баррель.

"Интервенции Минфина сегодня, по моим ощущениям, оказали небольшое влияние на курс рубля. Однако стоит признать, что тренд, когда курс рубля почти не зависел от котировок нефти, был немного переломлен", - добавляет Рябов.

По его словам, в последнее время было заметно такое поведение рубля, когда вне зависимости от динамики нефтяных котировок курс менялся незначительно, а иногда в противовес снижению нефти рубль даже укреплялся. "Сейчас котировки нефти и рубля двигаются в одном направлении, но это лишь подтверждает то, что курс рубля начал реагировать на нефть", - поясняет эксперт.

Настроения рынка

Участники валютного рынка во вторник были склонны покупать доллар, отмечают трейдеры. По их словам, интервенции Минфина повлияли больше на рыночные настроения, чем непосредственно на курс рубля.

"Рост курса доллара к рублю сегодня больше обусловлен сменой настроений. Цены на нефть снижаются, общее настроение на развивающихся рынках тоже далеко от позитивного. И дополнительный покупатель валюты в лице ЦБ изменил общее настроение: локальные клиенты стараются купить валюту недалеко от полуторагодичных минимумов, в то время как иностранцы, активно игравшие на укрепление рубля, пока присматриваются, чем это кончится", - говорит управляющий трейдер Промсвязьбанка Павел Демещик.

Он отмечает, что ЦБ осуществляет покупки валюты равными долями в течение торгового дня, примерно по $10-15 млн в час. "Явным образом его действий не видно", - отмечает Демещик.

Ранее трейдеры уже отмечали краткосрочное влияние настроений рынка на курс рубля. Так, в ходе Всемирного экономического форума в Давосе 19 января первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов заявлял, что ЦБ РФ при текущих ценах на нефть может начать покупать валюту, волатильность которой наносит удар по экспортерам. Это заявление, по мнению экспертов, не стало тогда сюрпризом для рынка, однако вызвало кратковременную волатильность курса рубля, которая тогда утихла уже к концу торговой сессии.

"Когда Шувалов объявил о возможном начале покупок валюты, был заметен некий всплеск явно спекулятивных покупок долларов против рубля, но потом этот всплеск угас. Чувствовалось, что многие люди набрали длинные позиции в долларе после этих заявлений", - вспоминает Рябов из ФГ БКС.

По его словам, относительно недавно, в один из торговых дней после закрытия основной торговой сессии, доллар неожиданно потерял 50 коп. в течение 20-30 минут и опускался ниже отметки 59 руб. за доллар.

"Такое изменение курса рубля было резким и несвойственным для вечерней сессии. Тем более что не было внешних факторов, которые бы говорили о том, что курс так драматически должен был меняться. Можно было сделать вывод, что у кого-то случился margin call. То есть после заявлений Шувалова люди вошли в длинную позицию по доллару, терпели, пока курс доллара шел против них вниз, а затем рынок закрылся ниже уровня margin call. После этого произошла распродажа долларов и выход из длинных позиций", - рассказал трейдер.

Взгляд на год вперед

Краткосрочное влияние интервенций на рубль не будет заметным, считают эксперты. Однако в более долгосрочной перспективе интервенции могут если не ослабить рубль, то как минимум сдержать российскую валюту от роста.

"Если сегодня-завтра интервенции как-то отразятся на рыночной динамике, то скорее всего за счет психологического эффекта. Основное влияние же возможно лишь в среднесрочной перспективе, хотя и оно будет относительно умеренным", - считает аналитик "Уралсиб Кэпитал" Ирина Лебедева.

В масштабе всего 2017 года валютные интервенции Минфина могут сдержать рост рубля, курс которого к доллару в прошлом году вырос на 15%, а с начала текущего года - еще на 3,6%. При этом 2 февраля доллар подешевел до 58,56 руб. - минимума с июля 2015 года.

Покупки валюты не приведут к существенному ослаблению рубля в феврале из-за ожиданий значительных продажи долларов со стороны экспортеров, считает главный стратег Sberbank CIB по рынку валют и процентным ставкам Том Левинсон. "Вместе с тем валютные интервенции чреваты асимметричными рисками для курса рубля: риски его роста теперь более ограничены и при этом созданы условия для ослабления", - отмечает стратег.

По оценке Sberbank CIB, во II-III кварталах 2017 года влияние интервенций на курс рубля может усилиться и спровоцировать рост пары доллар/рубль до уровня 64 руб. за доллар (текущий прогноз Sberbank CIB до конца года) быстрее, чем ожидалось.