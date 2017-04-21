Депутаты Госдумы подготовили законопроект о введении элементов офшорной зоны в Крыму

ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который позволит ввести элементы офшора в рамках свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе. Об этом ТАСС рассказал председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в кулуарах Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

"Сама идея офшора непроходная, элементы офшора могут быть реализованы с учетом действующих в отношении России санкций", - отметил он. По словам Аксакова, главная идея - в рамках закона о свободной экономической зоне в Крыму и Севастополе внедрить возможность создания трастов.

Траст - это своего рода соглашение о доверительном управлении имуществом. Но в отличие от классического доверительного управления в России траст по английскому праву подразумевает передачу или дарение имущества, при котором права на актив также переходят от первоначального собственника к доверительному. Но право получения выгоды от имущества сохраняется за первоначальным бенефициаром.

"Такой формы у нас нет, когда бенефициар компании никому не виден. У нас все собственники должны быть известны", - отметил Аксаков. По его мнению, появление траста - "идея здравая и рабочая" в рамках антисанкционной политики для Крыма.

"Во-первых, мы снимем риски для иностранцев. Мы видим интерес иностранцев к Крыму, но они бояться санкций. Во-вторых, те россияне, которые также не хотят раскрываться, через траст могли бы инвестировать в Крым без рисков", - объяснил депутат. Аксаков добавил, что налоговые льготы в Крыму уже есть в рамках свободной экономической зоны.

"Мы намерены в ближайшее время провести дискуссию по этому вопросу с участием ЦБ, Минфина и Минюста. Законопроект уже подготовлен, но сначала хотим это обсудить, заручиться поддержкой ведомств", - заключил Аксаков.

Свободная экономическая зона в Крыму и Севастополе была введена с января 2015 г. сроком на 25 лет и возможностью дальнейшей пролонгации этого срока. Этот режим упрощает получение виз, сокращает налог на прибыль и взносы в соцфонды. Компания может пользоваться выгодами такого режима, если она развивает бизнес в сфере туризма, животноводства, логистики и т. д.