Минфин США отказался делать исключение из режима санкций против РФ для ExxonMobil

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. США не станут делать исключений из режима санкций против России ни для нефтяного концерна ExxonMobil, ни для других американских компаний. Об этом говорится в кратком заявлении для печати минфина США. В документе указано, что решение согласовано лично с президентом США Дональдом Трампом.

"По согласованию с президентом Дональдом Трампом министерство юстиции не будет делать для американских компаний, включая ExxonMobil, исключения, разрешающие бурение, которое запрещено действующими санкциями в отношении России", - говорится в документе. Этой фразой его текст и исчерпывается.

Ранее вопросы на эту тему задавались министру финансов США Стивену Мнучину на брифинге для журналистов в Белом доме. Однако, отвечать на них он отказался. Заявление Минфина было распространено от его имени.

В прессе США в последние дни обсуждается известие о том, что ExxonMobil обратилась в минфин США за разрешением на ведение геологоразведки вместе с российским партнером в районе Черного моря.