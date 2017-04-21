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Минфин США отказался делать исключение из режима санкций против РФ для ExxonMobil

Экономика и бизнес
21 апреля, 20:56 дата обновления: 21 апреля, 21:11 UTC+3
В ведомстве сообщили, что решение согласовано с президентом США
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Материал из 1 страницы
© EPA/JUSTIN LANE

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. США не станут делать исключений из режима санкций против России ни для нефтяного концерна ExxonMobil, ни для других американских компаний. Об этом говорится в кратком заявлении для печати минфина США. В документе указано, что решение согласовано лично с президентом США Дональдом Трампом.

"По согласованию с президентом Дональдом Трампом министерство юстиции не будет делать для американских компаний, включая ExxonMobil, исключения, разрешающие бурение, которое запрещено действующими санкциями в отношении России", - говорится в документе. Этой фразой его текст и исчерпывается.

Ранее вопросы на эту тему задавались министру финансов США Стивену Мнучину на брифинге для журналистов в Белом доме. Однако, отвечать на них он отказался. Заявление Минфина было распространено от его имени.

В прессе США в последние дни обсуждается известие о том, что ExxonMobil обратилась в минфин США за разрешением на ведение геологоразведки вместе с российским партнером в районе Черного моря. 

Смотрите также

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