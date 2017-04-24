Объем эмиссии карт "Мир" превысил 5 млн шт., карту выпускают более 70 банков

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Количество выпущенных российскими банками карт национальной платежной системы "Мир" превысило 5 млн шт. Как сообщается в пресс-релизе НСПК (оператор платежной системы), в настоящее время карту выпускают более 70 банков и принимают свыше 95% терминалов и банкоматов с функцией снятия наличных.

В НСПК отметили, что осенью 2017 года будет запущена межбанковская программа лояльности, в основе которой лежит принцип cash-back - возврат части денежных средств, потраченных на товары и услуги. Размер cash-back составит 10-20% и будет доступен всем держателям карт "Мир".

Проект создания собственной платежной системы, призванной обеспечить безопасность финансовой системы РФ и российских граждан удобным и надежным инструментом для осуществления платежей, реализуется с середины 2014 года. Необходимость в национальной платежной системе возникла после того, как международные системы Visa и Mastercard прекратили обслуживание карт нескольких российских банков, попавших под западные санкции. После этого был принят закон о Национальной системе платежных карт (НСПК), который обязывает международные платежные системы перевести процессинг на территорию России.

В июле 2014 года была создана НСПК - оператор национальной платежной системы "Мир". С апреля 2015 года НСПК начала работать в РФ. 100% акций АО "НСПК" принадлежат Банку России.