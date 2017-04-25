Путин: государство намерено увеличить долю закупок у предприятий малого и среднего бизнеса

РЫБИНСК, 25 апреля. /ТАСС/. Госкомпании в ближайшее время увеличат долю закупок у предприятий малого и среднего бизнеса с 15% до 18%. Об этом заявил на встрече с представителями деловых кругов Ярославской области президент РФ Владимир Путин.

"Инфраструктурные монополии не менее 15% своих закупок должны делать у малых и средних предприятий. Вот министр (экономического развития Максим Орешкин) подсказывает, что в ближайшее время этот процент будет увеличен до 18%", - сказал Путин.

По словам Путина, продвижением продукции малого и среднего бизнеса при закупках госкомпаний должна заниматься Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства.

"Если недостаточно эффективно (работает Корпорация по развитию МСП), то надо усилить это направление. И в рамках Корпорации надо создать отдельное направление, которое будет заниматься именно этим",- сказал Путин.

Он также отметил, что госкомпании иногда используют разные предлоги для того, чтобы сократить закупки у малого и среднего предпринимательства.

"Здесь нужно жестче (работать). Мне еще (первый зам. главы администрации Кремля, бывший глава Росатома Сергей) Кириенко рассказывал. Ясно что в сфере Росатома есть вопросы, связанные с безопасностью, это очевидно. Но тоже надо разобраться, если они там бумагу покупают, то причем здесь безопасность? Надо вот это пожёстче делать",- сказал Путин.