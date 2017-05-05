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Минвостокразвития предлагает ускорить транзит грузов по транспортным коридорам в Приморье

Экономика и бизнес
5 мая, 3:11 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина

Замглавы министерства Павел Волков уточнил, что товары будут беспрепятственно следовать через границу до порта - пункта назначения, где будут проходить таможенные процедуры

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© ИТАР-ТАСС/Евгений Епанчинцев

ВЛАДИВОСТОК, 5 мая. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Минвостокразвития разработало предложения, которые позволят ускорить транзит некоторых товаров из Китая, сообщает в пятницу пресс-служба Минвостокразвития.

"Товары, ввозимые на территорию России для дальнейшего транзита через морские порты Приморья, будут беспрепятственно следовать через границу до порта - пункта назначения, где уже пройдут процедуры таможенного оформления. Механизм касается, прежде всего, транзитных контейнерных грузов, следующих за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Сроки доставки товаров значительно сократятся, по коридору "Приморье-1" груз будет проходить не более 13 часов, по коридору "Приморье-2" - не более 4-5 часов. Сейчас время прохождения груза доходит до 24 часов", - цитируются в сообщении слова заместителя министра по развитию Дальнего Востока Павла Волкова.

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Уточняется, что через железнодорожный пункт пропуска "Махалино" товары будут прибывать в пункты пропуска "Зарубино" и "Посьет", а через железнодорожный пункт пропуска "Пограничный" - в морские пункты пропуска "Восточный", "Владивосток", "Находка".

Транспортный коридор "Приморье-1" свяжет приграничный китайский город Суйфэньхэ, станцию "Гродеково", Пограничный район Приморья и порты на востоке края. По этому коридору грузы из китайской провинции могут следовать кратчайшим маршрутом в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) через российские порты на востоке Приморья. На целом ряде автодорог этого транспортного маршрута начаты работы по модернизации и реконструкции за счет краевого и федерального бюджетов.

Международный транспортный коридор (МТК) "Приморье-2" - один из двух транспортных коридоров между Китаем и российским Дальним Востоком, которые дают северо-восточным провинциям КНР кратчайший выход к морю, Японии, Южной Корее и другим странам региона через Приморский край. Планируется, что потенциальный объем грузовой базы МТК "Приморье-2" к 2030 году составит 23 млн тонн зерновых (пшеница, соя, рис), 15 млн тонн контейнерных грузов. Верхнеуровневая оценка инвестиций в проект МТК "Приморье-2" составляет около 170 млрд рублей.

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