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WP: минюст США начал расследование против Uber за использование нелегального ПО

Экономика и бизнес
5 мая, 5:29 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Предполагается, что таким образом компания пыталась обойти запрет работы сервиса в ряде стран, пишет газета

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© AP Photo/Seth Wenig, File

ВАШИНГТОН, 5 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Министерство юстиции США начало расследование в отношении компании Uber в связи с предположительным использованием ею секретного программного обеспечения (ПО) для обхода запрета работы сервиса в ряде стран. Об этом сообщила в четверг газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

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Других подробностей относительно разбирательства издание не приводит. В Минюсте и Uber пока не прокомментировали ситуацию.

Uber - онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий пользователям через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) была основана в 2009 году. Сейчас Uber действует более чем в 500 городах мира.

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