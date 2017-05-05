WP: минюст США начал расследование против Uber за использование нелегального ПО

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ВАШИНГТОН, 5 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Министерство юстиции США начало расследование в отношении компании Uber в связи с предположительным использованием ею секретного программного обеспечения (ПО) для обхода запрета работы сервиса в ряде стран. Об этом сообщила в четверг газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
Других подробностей относительно разбирательства издание не приводит. В Минюсте и Uber пока не прокомментировали ситуацию.
Uber - онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий пользователям через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) была основана в 2009 году. Сейчас Uber действует более чем в 500 городах мира.