АИЖК планирует интегрировать в свою структуру банк "Российский капитал"

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) планирует интегрировать банк "Российский капитал" в структуру единого института развития в жилищной сфере. Об этом говорится в сообщении АИЖК.

"Одним из важнейших вызовов для АИЖК в 2017 г. станет интеграция АКБ "Российский Капитал" в состав единого института развития в жилищной сфере. В связи с планируемым приобретением банка мы приступили к актуализации стратегии АИЖК на 2016-2020 гг. Наша задача - развитие на базе банка прибыльного финансового института, сфокусированного на задачах развития жилищной сферы, определенных федеральным законом 225-ФЗ", - заявил глава АИЖК Александр Плутник, слова которого приводит пресс-служба агентства.

По его словам, при этом АИЖК нацелено на сохранение кредитного качества и финансовой устойчивости агентства, необходимых для реализации программы развития вторичного рынка ипотечного кредитования с использованием однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством АИЖК.

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию создано по решению правительства РФ и существует с 1997 г. В 2015 г. на базе АИЖК для реализации государственной политики на рынке жилья создан Единый институт развития в жилищной сфере.

Деятельность агентства направлена на развитие ипотечного рынка, разработку и внедрение механизмов для повышения инвестиционной привлекательности жилищной сферы, развитие рынка ипотечных бумаг и других финансовых инструментов, обеспечение устойчивости, ликвидности, конкуренции инновационного развития рынка жилья.