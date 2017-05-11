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Топилин: МРОТ планируется увеличивать до прожиточного минимума трудоспособного населения

Экономика и бизнес
11 мая, 13:16 UTC+3 СОЧИ 11, мая. /ТАСС

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин пояснил, что с учетом изменения прожиточного минимума в течение двух лет размер оплаты труда будет индексироваться в зависимости от изменения МРОТ

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СОЧИ, 11 мая. /ТАСС/. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) планируется увеличивать до прожиточного минимума трудоспособного населения, а не по средним меркам по стране. Об этом сообщил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

"Естественно, речь идет о прожиточном минимуме только трудоспособного населения, ни в коем случае не в среднем по Российской Федерации, ни по пенсионерам, а по прожиточному минимуму трудоспособного населения - он выше, чем любые другие прожиточные минимумы", - сказал Топилин, отвечая на вопрос, будет ли прожиточный минимум трудоспособного населения ориентиром для повышения МРОТ.

Министр напомнил, что ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил за два года уровнять МРОТ в России с прожиточным минимумом и заверил, что Минтруд будет ориентироваться именно на этот срок. В настоящее время, по словам Топилина, прорабатывается соответствующий законопроект, который должен быть внесен в Госдуму до 20 мая.

Министр пояснил, что с учетом изменения прожиточного минимума в России в течение последующих двух лет минимальный размер оплаты труда в дальнейшем будет индексироваться в зависимости от изменения МРОТ.

"Естественно, он (прожиточный минимум) будет меняться, поэтому в законопроекте будут установлены разные соотношения для того, чтобы в дальнейшем выйти на 100 процентов и потом уже придерживаться этих 100 процентов. Потом должна быть просто автоматическая индексация не на уровень цен, а на сколько будет меняться прожиточный минимум, на столько будет меняться и МРОТ. Естественно, надо иметь отсечку, которую надо будет каждый раз устанавливать вместе с бюджетом и будем брать прожиточный минимум, установленный на это время", - пояснил министр.

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