МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Корпорация Google оплатила административный штраф в размере 438 млн руб., назначенный Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Об этом говорится в сообщении ведомства.

"9 мая 2017 г. корпорация Google Inc. оплатила административный штраф в размере 438 млн 067 тыс. 400 руб., назначенный Федеральной антимонопольной службой (ФАС России)", - сказано в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ФАС, два штрафа по 500 тыс. руб. каждый, назначенные структурам американской корпорации (Google Inc. и Google Ireland Ltd.) компания еще не заплатила.

"Мировое (соглашение - прим. ред.) не устанавливает сроки, только закрепляет обязанность отозвать иски об обжаловании постановлений. Насколько я знаю, иски отозваны, и сроки исчисляются в соответствии с процессуальным законодательством", - рассказала ТАСС начальник управления регулирования связи и IТ ФАС Елена Заева.

17 апреля Google заключила мировое соглашение с ФАС по делу об Android на срок шесть лет и девять месяцев. Американская корпорация пошла на уступки, сделав принадлежащую ей операционную систему Android свободной, и теперь любые разработчики приложений для Android-устройств (например, "Яндекс" и Mail.ru Group) смогут претендовать на место на главном экране.

"Мы уверены, что исполнение условий мирового обеспечит возможность для развития конкуренции на рынке мобильного ПО в России, что благоприятно скажется на наших потребителях. Закон о защите конкуренции необходимо соблюдать всем компаниям, продукция которых поставляется на территорию Российской Федерации, и транснациональным корпорациям в том числе", - цитирует пресс-служба слова заместителя руководителя ФАС России Алексей Доценко.

Google также заключила коммерческое соглашение с "Яндексом", которое предоставляет дополнительные возможности для продвижения поискового сервиса "Яндекс" в браузере Chrome.