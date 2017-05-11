Глава минфина Украины: "дочки" российских банков сами хотят покинуть рынок страны

НИКОСИЯ, 11 мая. /ТАСС/. Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что "дочки" российских банков уходят с украинского рынка, потому что "хотят этого сами".

"Мы приветствуем развитие любых банков в стране. Но российские банки имеют некоторые моменты, связанные с агрессией. Это не политика, это резонное отношение. Мы не не хотим видеть российские банки в стране, мы хотим иметь устойчивую банковскую систему", - сказал Данилюк. Отвечая на вопрос, почему российские банки уходят с рынка Украины.

С января этого года украинские радикалы объявили "войну" дочерним отделениям российских банков на Украине, блокируя входы в финучреждения, замуровывая двери и обливая краской витрины. Националисты требовали от властей отозвать лицензии у банков с российским капиталом и запретить их работу.

Под давлением националистов президент Украины Петр Порошенко в марте ввел в действие санкции в отношении пяти банков с российским капиталом сроком на год. Под санкции попали Сбербанк, ВТБ, Проминвестбанк (принадлежит Внешэкономбанку), VS Bank (принадлежит Сбербанку через европейскую "дочку" Sberbank Europe) и БМ Банк (принадлежит ВТБ).

В конце марта о продаже украинской "дочки" объявил Сбербанк. В рамках сделки 77,5% акций кредитной организации получит Саид Гуцериев, сын основного владельца "Русснефти" Михаила Гуцериева. Оставшуюся долю приобретет латвийский Norvik Banka.

Продать украинскую "дочку" также намерен Внешэкономбанк, которому принадлежит Проминвестбанк.

В свою очередь в ВТБ заявили, что пока не наши оптимального покупателя для своей украинской "дочки", но вопрос выхода группы с украинского рынка будет решен до конца текущего года.

Вместе с тем в апреле акции украинских националистов у отделений банков возобновились. Радикалы заявили, что "самостоятельно" прекратят их работу из-за отсутствия "эффективных действий Национального банка Украины", который не желает отзывать лицензии.

После нападений на банки украинская полиция возбудила несколько уголовных дел.

Международный валютный фонд (МВФ) выразил обеспокоенность ситуацией с российскими банками на Украине. Однако, несмотря на требование МВФ, официальный Киев отказался отменять санкции в отношении банков с российским капиталом, но пообещал ослабить их в случае улучшения ситуации с безопасностью в стране.