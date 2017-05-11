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Источник: "Роснефть" продолжает проверку законности решений АФК "Система" по "Башнефти"

Экономика и бизнес
11 мая, 20:08 UTC+3 МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Представитель нефтяной компании сообщил, что для суда подготовлен комплект документов, подтверждающих, что решения АФК "Система" причинили убытки "Башнефти"

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Нефтяная компания "Роснефть", под контроль которой в октябре 2016 года перешла "Башнефть", продолжает проверку законности решений бывшего акционера компании АФК "Система" в отношении "Башнефти". Об этом сообщил ТАСС источник в "Башнефти".

Ранее "Роснефть" подала иск к АФК "Система" о взыскании убытков на 106,6 млрд рублей, причиненных, по мнению "Роснефти", "Башнефти" в 2014 году при реорганизации башкирской компании.

"Для суда подготовлен достаточный комплект документов, подтверждающих, что в результате принятых группой АФК "Система" решений "Башнефти" были причинены убытки в заявленном в иске размере. Схемы, использованные АФК "Система", были раскрыты в ходе внутреннего аудита, проводимого "Роснефтью" после покупки ею доли в башкирской компании. При этом проверка законности иных корпоративных решений, принятых в отношении "Башнефти" во время владения ею группой АФК "Система", продолжается", - сказал он.

Претензии "Роснефти"

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Согласно определению Арбитражного суда Москвы, в доводах иска отмечается, что ответчики (АФК "Система" и "Система-Инвест"), совместно владевшие в 2010-2014 годах более 73% акций "Башнефти", произвели реорганизацию компании, в результате которой "Башнефть" утратила 49,41% акций АО "Система-Инвест". Кроме того, был произведен выкуп 16,8% акций "Башнефти" у миноритарных акционеров за счет эмитента с их последующим погашением. Также дочернему обществу "Башнефти" был передан пассив в виде задолженности по договорам займа перед "Башнефтью", обязательства по которым прекратились в результате совпадения должника и кредитора в одном лице. "Роснефть" требует от АФК "Система" и "Система-Инвест" возмещения убытков, причиненных в результате этих действий "Башнефти".

АФК "Система" с иском не согласна и считает требования истцов незаконными и необоснованными. По мнению "Системы", все корпоративные действия, которые указаны в иске, осуществлялись в соответствии с законом и лучшими практиками корпоративного управления в целях развития бизнеса и роста стоимости АНК "Башнефть".

Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов говорил ТАСС, что власти республики находятся во взаимопонимании с "Роснефтью" по ее иску к АФК "Система". По его словам, исковое требование направлено на защиту прав акционеров, в том числе и Башкирии как держателя 25% акций "Башнефти".

С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность.

В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".

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