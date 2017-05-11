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"Роснефть" подтвердила, что Арбитражный суд Башкирии зарегистрировал иск к АФК "Система"

Экономика и бизнес
11 мая, 15:36 дата обновления: 11 мая, 15:54 UTC+3

Ранее секретарь арбитража Башкирии подтвердила ТАСС, что иск "Роснефти" к АФК "Система" поступил в суд, однако позднее другим СМИ предоставила иные комментарии

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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Компания "Роснефть" официально подтверждает, что иск к АФК "Система" и "Система-Инвест" о взыскании 106,6 млрд рублей был подан в Арбитражный суд Башкирии 3 мая и там зарегистрирован, соответствующая отметка есть на заявлении компании. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

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"Мы официально от лица компании заявляем, что 3 мая подан и принят наш иск, то есть зарегистрирован в Арбитражном суде Башкирии. У нас есть отметка", - сказал Леонтьев.

Ранее секретарь арбитража Башкирии Ксения Габдюшева подтвердила ТАСС, что иск "Роснефти" к АФК "Система" поступил в суд, однако позднее другим СМИ предоставила иные комментарии, не подтверждающие получение иска. Отвечая на вопрос ТАСС о том, поступил ли соответствующий иск в суд, Габдюшева ответила, что "иск имеется, информация о принятии и распределении дела судье будет в понедельник".

Вместе с тем в электронной картотеке арбитражных дел данных о регистрации иска в Арбитражном суде Башкирии нет.

Арбитражный суд Москвы 10 мая вернул иск "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система" и "Система-Инвест" об убытках на 106,6 млрд рублей в связи с неподсудностью дела. Как отмечалось в материалах суда, исковое заявление по данному спору должно рассматриваться по месту нахождения юридического лица - "Башнефти", то есть в Уфе.

Суть иска

Согласно определению Арбитражного суда Москвы, в доводах иска отмечается, что ответчики (АФК "Система" и "Система-Инвест"), совместно владевшие в 2010-2014 годах более 73% акций "Башнефти", произвели реорганизацию компании, в результате которой "Башнефть" утратила 49,41% акций АО "Система-Инвест". Кроме того, был произведен выкуп 16,8% акций "Башнефти" у миноритарных акционеров за счет эмитента с их последующим погашением. Также дочернему обществу "Башнефти" был передан пассив в виде задолженности по договорам займа перед "Башнефтью", обязательства по которым прекратились в результате совпадения должника и кредитора в одном лице. "Роснефть" требует от АФК "Система" и "Система-Инвест" возмещения убытков, причиненных в результате этих действий "Башнефти".

АФК "Система" с иском не согласна и считает требования истцов незаконными и необоснованными. По мнению "Системы", все корпоративные действия, которые указаны в иске, осуществлялись в соответствии с законом и лучшими практиками корпоративного управления в целях развития бизнеса и роста стоимости АНК "Башнефть".

Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов говорил ТАСС, что власти республики находятся во взаимопонимании с "Роснефтью" по ее иску к АФК "Система". По его словам, исковое требование направлено на защиту прав акционеров, в том числе и Башкирии как держателя 25% акций "Башнефти".

С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность.

В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".

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