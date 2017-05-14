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Китай импортирует в ближайшие пять лет товары общей стоимостью $8 трлн

Экономика и бизнес
14 мая, 6:43 UTC+3 ПЕКИН Алексей Селищев, Николай Селищев

Вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гаоли отметил, что Пекин также привлечет $600 млрд инвестиций и создаст 700 млн поездок за рубеж

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ПЕКИН, 14 мая. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов, Алексей Селищев, Николай Селищев/. Правительство Китая прогнозирует, что в ближайшие пять лет объем импорта товаров в страну составит $8 трлн. Об этом заявил в воскресенье на церемонии открытия форума "Один пояс - один путь" вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гаоли.

"В следующие пять лет Китай импортирует товары на сумму $8 трлн, привлечет $600 млрд инвестиций и создаст 700 млн поездок за рубеж", - сказал он. "Мы приглашаем все страны разделить возможности, предоставляемые Китаем", - добавил вице-премьер Госсовета КНР.

В Пекине 14-15 мая проходит форум "Один пояс - один путь". Для участия в мероприятии прибыли представители высшего руководства 28 государств, включая президента России Владимира Путина, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и президент Всемирного банка Джим Ён Ким. Общее число участников превысит 1,2 тысячи человек.

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