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Объем ФЦП по туризму до 2025 года может превысить 400 млрд рублей

Экономика и бизнес
18 мая, 9:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Реализация мероприятий программы предполагает привлечение на 1 рубль средств федерального бюджета порядка 2,2 рубля внебюджетных инвестиций

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Общий объем финансирования новой федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию туризма в России на 2019-2025 годы может составить более 400 млрд рублей. Об этом говорится в проекте Концепции федеральной целевой программы, предусматривающей реализацию мероприятий по созданию туристских кластеров в РФ начиная с 2019 года, документ имеется в распоряжении ТАСС.

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"По предварительным прогнозным данным, общий объем финансирования программы рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 404,7 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета - 102,9 млрд рублей, средства бюджетов субъектов РФ и местные бюджеты - 25,2 млрд рублей, внебюджетные средства - 276,5 млрд рублей", - говорится в документе.

Отмечается, что реализация мероприятий программы предполагает привлечение на 1 рубль средств федерального бюджета порядка 2,2 рубля внебюджетных инвестиций.

Согласно проекту, в настоящее время туризм формирует более 3,4% ВВП страны, а создание одного рабочего места влечет создание до пяти рабочих мест в смежных отраслях, которых насчитывается 53. "К примеру, дополнительных рабочих мест за период реализации программы (ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации" с 2011 по 2018 годы - прим. ТАСС) создано порядка 18 тыс., а количество занятых в туризме по итогам 2015 года составило 596 тыс. человек", - говорится в документе.

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Накануне в ходе рабочей встрече Ростуризма с отельерами заместитель главы ведомства Николай Королев сказал, что особенно важно при создании новой ФЦП уделить внимание развитию государственно-частного партнерства. Он отметил, что, в соответствии с новой системой бюджетирования, субъекты фактически берут на себя бюджетные обязательства по всей деятельности, в том числе и по федеральным деньгам. "Механизм работы с инвесторами на этом этапе - он не совсем качественно отработан. Хочется услышать от вас конкретные предложения, может быть, это будет удобнее вам, когда вы сможете, войдя в программу, влиять на ход ее реализации", - добавил он, обращаясь к представителям бизнеса.

В настоящее время в стране в рамках ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации" ведется строительство более 50 туристско-рекреационных и автотуристских кластеров в 41 регионе. Программа работает с 2011 года. Общий объем финансирования программы на 2011-2018 годы составляет 141,7 млрд рублей, из них 31,4 млрд рублей - средства федерального бюджета, 101 млрд рублей - внебюджетные источники.

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