Новак: механизм выхода России из соглашения с ОПЕК пока не обсуждается

ВЕНА, 24 мая. /ТАСС/. Механизм выхода России из соглашения с ОПЕК по сокращению добычи нефти пока не обсуждается, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Сейчас не обсуждается (механизм выхода РФ из соглашения - прим. ред.). Сейчас обсуждается продление соглашения. То есть пролонгация (на девять месяцев) с возможностью потом еще продления на три месяца. Как было раньше: шесть месяцев с возможностью продления на шесть", - сказал министр.

Объем сокращения добычи нефти увеличится, если к соглашению с ОПЕК присоединятся новые участники, помимо действующих, при этом сообщил Новак.

"По тем странам, которые участвую в соглашении, рекомендация комитета заключается в продлении действия соглашения на девять месяцев с сохранением оговоренных условий. Если новые страны присоединятся, то, конечно, цифра (объем снижения добычи - прим. ред.) увеличится", - сказал министр.

До этого сообщалось, что к переговорам по сокращению добычи нефти могут присоединиться Египет и Туркмения. Кроме того, Новак заявлял, что к переговорам могут присоединиться несколько стран, которые не участвуют в действующем соглашении.

В четверг в Вене состоится встреча ОПЕК и не входящих в организацию стран, на которой будет обсуждаться продление соглашения по сокращению добычи нефти на девять месяцев - до марта 2018 года.

В конце прошлого года ОПЕК и 11 независимых стран - нефтепроизводителей договорились в первом полугодии 2017 года вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки. Эту квоту планируется сохранить и в рамках новых договоренностей.