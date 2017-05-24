Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новак: механизм выхода России из соглашения с ОПЕК пока не обсуждается

Экономика и бизнес
24 мая, 20:47 дата обновления: 24 мая, 21:24 UTC+3

Министр энергетики подчеркнул, что на данный момент рассматривается вариант продления соглашения

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕНА, 24 мая. /ТАСС/. Механизм выхода России из соглашения с ОПЕК по сокращению добычи нефти пока не обсуждается, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Смотрите также

Египет и Туркмения могут не принять участие во встрече ОПЕК 25 мая

Участники соглашения с ОПЕК выполнили его на 102% в апреле

Алжир предлагает создать комитет при ОПЕК по мониторингу рынка нефти на постоянной основе

"Сейчас не обсуждается (механизм выхода РФ из соглашения - прим. ред.). Сейчас обсуждается продление соглашения. То есть пролонгация (на девять месяцев) с возможностью потом еще продления на три месяца. Как было раньше: шесть месяцев с возможностью продления на шесть", - сказал министр.

Объем сокращения добычи нефти увеличится, если к соглашению с ОПЕК присоединятся новые участники, помимо действующих, при этом сообщил Новак.

"По тем странам, которые участвую в соглашении, рекомендация комитета заключается в продлении действия соглашения на девять месяцев с сохранением оговоренных условий. Если новые страны присоединятся, то, конечно, цифра (объем снижения добычи - прим. ред.) увеличится", - сказал министр.

До этого сообщалось, что к переговорам по сокращению добычи нефти могут присоединиться Египет и Туркмения. Кроме того, Новак заявлял, что к переговорам могут присоединиться несколько стран, которые не участвуют в действующем соглашении.

В четверг в Вене состоится встреча ОПЕК и не входящих в организацию стран, на которой будет обсуждаться продление соглашения по сокращению добычи нефти на девять месяцев - до марта 2018 года.

В конце прошлого года ОПЕК и 11 независимых стран - нефтепроизводителей договорились в первом полугодии 2017 года вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки. Эту квоту планируется сохранить и в рамках новых договоренностей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Страны
Россия
Персоны
Новак, Александр Валентинович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин предложил провести индексацию зарплат бюджетникам, не затронутым "майскими указами"
2
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
3
Пентагон: США стали чаще контактировать с РФ по избежанию конфликтов в Сирии
4
Москва впервые в мае встала в девятибалльных пробках
5
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
6
Трамп подтвердил "трансатлантическое единство" по вопросу санкций в отношении РФ
7
Очевидец: целые улицы выгорели в Канске, весь город в дыму
Темы дня
Загрузка...
Реклама