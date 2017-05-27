Греф представил новую философию Сбербанка: "время - деньги"

Guardian: Конте продлит контракт с "Челси" до 2021 года и будет получать €11 млн в годСпорт 27 мая, 2:09
NBC: ФБР считает зятя Трампа ценным свидетелем в расследовании дела о влиянии на выборыМеждународная панорама 27 мая, 2:05
WSJ: Белый дом может нанять команду юристов для проверки твитов ТрампаМеждународная панорама 27 мая, 1:49
Reuters: Госдеп впервые почти за 20 лет отказался от связанных с Рамаданом мероприятийМеждународная панорама 27 мая, 1:46
Владимир Кличко пропустит передачу на ТВ, где должен был рассказать о продолжении карьерыСпорт 27 мая, 1:43
В "Миннесоте" не обладают информацией о продлении контракта Капризова с ХК ЦСКАСпорт 27 мая, 0:16
Forbes: Роналду продолжает возглавлять список самых высокооплачиваемых футболистов мираСпорт 26 мая, 22:58
Рекордные дивиденды и сотрудники-роботы: как прошло годовое собрание акционеров СбербанкаЭкономика и бизнес 26 мая, 22:30
Фридзон заявил, что присутствие Овечкина придало уверенности в матче против "Локомотива"Спорт 26 мая, 22:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф объявил о новой объединяющей сотрудников и клиентов философии банка: современные технологии и возможности Сбербанка помогают людям экономить самое ценное, что у них есть - время. Его можно тратить не на очереди в магазинах и не на оплату коммунальных услуг в кассе, а на общение с близкими людьми, хобби, саморазвитие и просто на любимые дела.
Выступление Грефа на годовом общем собрании акционеров Сбербанка завершилось в пятницу демонстрацией ролика о бабушке, которая в письме рассказывает своему семилетнему внуку метафорическую историю о ценности времени и невозобновляемости этого ресурса.
"Наверное, самая большая проблема, которая вызывает у нас большой стресс - отсутствие времени для адаптации к тем или иным процессам, происходящим в мире. Мы пришли к выводу, что мы - как раз та организация, которая может помочь людям экономить самый главный ресурс - время. И мы конвертируем занятия, которые совершенно не привлекательны для любого из нас, в ресурс, который для нас важен", - сказал Греф на пресс-конференции по итогам собрания.
Глава Сбербанка отметил, что именно философия "время - деньги" поможет объединить и вдохновить всех сотрудников и клиентов банка.
"Я думаю, что для такой крупной компании это очень важно, важно такое объединяющее начало. Кто-то хочет отправить корабли на Марс, кто-то хочет сохранить экологию нашей планеты, развивать солнечную энергетику, кто-то объединяет людей во всем мире. Мы для себя нашли ответ в такой форме. Как нам кажется, это не менее важная задача, чем те, которые я обозначил", - добавил Греф.
Так, по его словам, из размышлений о ценности и недостатке свободного времени в современном мире родилась притча, которая и легла в основу ролика. "Такая концовка выступления была выбрана, чтобы затронуть ваши эмоции путем передачи наших эмоций. Там нет ничего искусственного", - заметил руководитель Сбербанка.
Греф признался, что работа над коротким роликом была долгой и кропотливой, и даже переозвучивать этот фильм пришлось накануне собрания. "Последнюю озвучку делали накануне ночью с Лией Ахеджаковой, чей голос вы слышите. Предыдущая версия нам не очень нравилась. Лия Меджидовна - спасибо ей - согласилась и ночью работала с нашими коллегами над озвучиванием ролика", - заметил он.